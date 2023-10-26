Тысячи россиян мобилизовали в Армию обороны Израиля с начала обострения конфликта

Тысячи россиян с двойным гражданством были мобилизованы в ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения, сообщил посол страны в РФ Александр Бен Цви.

"Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется всё, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут", — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что для власти "нет разницы", откуда приехал человек: с наступлением 18-летнего возраста человек должен служить в ЦАХАЛ. По его словам, на проведение операции призвали тех, кто находился в резерве. Бен Цви утверждает, что мобилизации не подлежат те, у кого нет израильского гражданства.

Кроме того, добавил посол, среди израильских солдат и полицейских есть довольно много людей с именами, указывающими на то, что они приехали из стран бывшего СССР.