Что это было: Астрономы нашли на снимках 1952 года необъяснимое появление и исчезновение трёх объектов Особенно поражает то, что они находились рядом друг с другом и исчезли без следа одновременно менее чем через час после появления. 29 октября, 22:44 Три загадочных объекта в космосе обнаружены на снимках 1952 года. Обложка © Getty Images

Телескоп, который, как выясняется, много лет назад сфотографировал в небе неизвестно что, великолепно работает по сей день на горе Паломар в Калифорнии на высоте около 1700 метров. К примеру, пару лет назад через него учёные наблюдали тусклую вспышку сверхновой звезды. Этот телескоп построили ещё в конце 1940-х годов для Паломарской обсерватории, которая принадлежит знаменитому Калтеху (Калифорнийскому технологическому институту). Этой обсерватории в своё время очень помог материально американский бизнесмен Самуэль Ошин, поэтому инструмент назвали в честь него. Телескоп Самуэля Ошина считают одним из лучших примеров системы Шмидта: оптик Бернхард Шмидт придумал для коррекции искажений и получения более отчётливого изображения добавлять к основному большому зеркалу маленькую линзу сложной формы. При этом на инструменте были, разумеется, установлены фотопластинки: любой профессиональный телескоп это не просто телескоп, а астрокамера.

Телескоп Самуэля Ошина в Паломарской обсерватории. Фото © Getty Images / Sandy Huffaker

Так вот, с 1949 по 1958 год через этот телескоп проводили так называемый Паломарский обзор: методично по частям фотографировали всю доступную для наблюдения часть небесной сферы и составляли подробный атлас. При этом одну и ту же область через какое-то время фотографировали повторно, чтобы потом сравнивать и находить, допустим, движущиеся объекты или внезапно возникшие. В первую очередь расчёт был на выявление астероидов. Но вечером 19 июля 1952 года удалось запечатлеть нечто такое, на что, в общем-то, не рассчитывали. На изображении ниже слева — снимок, сделанный в 20 часов 52 минуты, справа — в 21 час 48 минут того же дня, то есть менее чем через час.

Появление и исчезновение трёх неизвестных объектов на снимках телескопа Паломарской обсерватории, сделанных с интервалом 56 минут. [2310.09035] Яркий тройной транзиент, исчезнувший в течение 50 минут. Фото © arxiv.org

Как видите, явно прослеживается некий тройной объект. Как будто сразу три звезды, которые, по крайней мере, выглядят расположенными очень близко друг к другу, исчезли в буквальном смысле в одночасье. Судя по опубликованной на этот счёт научной статье, снимка этого участка неба до появления троицы нет, то есть мы не можем сказать, когда она появилась и сколько таким образом в небе провисела. Мы только можем сказать, что на одном снимке она есть, а на снимке, сделанном через 56 минут, — нет.

В любом случае никакая звезда за 56 минут бесследно пропасть не может. Она может сильно потускнеть, но не до такой степени, чтобы стать совершенно неразличимой. То есть в данном случае, по примерным подсчётам, яркость должна была моментально уменьшиться в 10 тысяч раз как минимум, и такого, по твёрдому убеждению астрономов, быть не может. Это не говоря уже о том, что звёзд было целых три. Учёные подчёркивают, что наблюдали этот участок неба вскоре после обнаружения феномена и с тех пор внимательно его просматривали и удостоверились, что больше ни разу этого тройного объекта там не появлялось.

Какие высказываются версии: во-первых, что это действительно могла бы быть звезда (не три звезды, а на самом деле одна). А то, что объект кажется тройным, — так называемый эффект гравитационного линзирования: очень и очень массивный объект вроде чёрной дыры проходит перед звездой и своим мощнейшим притяжением искажает идущий от этой звезды свет, то есть работает как линза. Свет огибает этот источник мощной гравитации. Чаще всего в результате вокруг такой линзы получается подкова или круг, но изредка бывают и точки: это явление получило название "крест Эйнштейна". То есть эта гравитационная линза как бы размножила изображение прячущейся за ней звезды.

Но остаётся вопрос: что именно с той звездой произошло, что она так внезапно погасла? Даже если представить, что гипотетическая проходящая перед ней чёрная дыра за эти 56 минут проследовала и ушла прочь, позади неё должна была остаться одна звезда, уже ничем не искажаемая. Продумывают, могла ли это быть внезапная яркая вспышка звезды, которая по такому совпадению оказалась линзирована и таким образом утроена. Допустим, известно, что внезапный сильнейший всплеск излучения порождает одна особая разновидность звёзд — магнетары. Это такие нейтронные звёзды, то есть донельзя сжатые бывшие ядра умерших тяжеловесных звёзд, только с особо мощным магнитным полем. Но дело в том, что вспышки магнетаров идут вроде как не в видимом диапазоне, а в основном в рентгеновском и гамма-излучении, то есть в оптику они не видны.

Другой вариант: если отбросить версию линзы и допустить, что это были действительно три объекта, то математические подсчёты приводят астрономов к тому, что друг от друга они должны были быть не дальше, чем, скажем, Юпитер от Солнца (максимум раз в шесть дальше, чем Земля), а от нас — самое большое в двух световых годах. Меж тем, как известно, ближайшие к Солнцу звёзды (тройная система альфы Центавры) находятся в четырёх световых годах. Значит, это были вообще не звёзды, а, например, астероиды. В принципе, современная наука практически уверена, что примерно на расстоянии в один световой год Солнечную систему окружает целая гигантская сфера из в основном ледяных глыб — Облако Оорта. Тогда получается, что глыбы промелькнули 19 июля 1952 года перед "оком" телескопа Ошина втроём, летели дружно, целой компанией.

И наконец, есть версия, которая напрочь убивает полёт и фантазии, и научной мысли: это были времена испытаний ядерных бомб, а к востоку от горы Паломар, в штате Нью-Мексико, находится знаменитый полигон Аламогордо, на котором в 1945 году в ходе исторического теста "Тринити" взорвали знаменитую "Штучку" (Gadget), бомбу того же типа, что и сброшенная чуть позже на Нагасаки. Потом на Аламогордо было ещё несколько испытаний. Может быть, на фотопластинки телескопа Ошина просто попали частички разлетевшейся повсюду радиоактивной пыли. Но однозначно это никто утверждать не берётся.

Авторы Адель Романенкова