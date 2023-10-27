Начнется ли ядерная дуэль между США и Ираном К чему приведёт эскалация на Ближнем Востоке и какие цели преследуют США и Иран, угрожая друг другу. 26 октября, 22:42 6600 6600 Национальный аэрокосмический парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Первая в истории Ирана гиперзвуковая ракета "Фаттах" (на первом плане). Обложка © Getty Images / NurPhoto / Morteza Nikoubazl

Президент США Джо Байден заявил об ответном огне в случае продолжения атак по американским военным базам на Ближнем Востоке. Спустя сутки, США нанесли воздушные удары по иранским объектам в Сирии. Напомним, накануне проиранские шиитские группировки опубликовали видео обстрела американской базы в Сирии в Хараб аль-Джире.

— Моё предупреждение аятолле заключалось в том, что, если они продолжат выступать против этих войск, мы ответим. И он должен быть готов. Это не имеет никакого отношения к Израилю, — сказал Байден.

МИД Ирана отреагировал сразу, пообещав США невообразимый ответ при ударе по своим объектам. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами в кулуарах конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске. Также Тегеран начал крупные военные учения, в которых задействованы различные типы вооруженных сил из семи провинций страны. "Одной из особенностей учений является подготовка к полетам более 200 вертолетов основного состава сухопутных войск. Кроме того, планируется одновременная переброска и передислокация двух мобильных наступательных и танковых дивизий" отмечает военный эксперт Юрий Баранчик. Тем временем в Москву прилетели с визитом представители ХАМАС.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что сейчас США ведут переговоры с Тегераном по закрытым каналам, а аудитории ретранслируется агрессивная риторика, чтобы публично повысить градус темы.

Пентагон обозначил количество сил, направляемых на Ближний Восток. Речь идет не об Израиле, а о базах на БВ, куда прибудут 900 американских военнослужащих. Дополнительно там разместят зенитные ракетные системы THAAD, Patriot и Avenger, а также соответствующие элементы штаба противовоздушной обороны.

Иранские протестующие во время сжигания флага США. Фото © Getty Images / NurPhoto / Morteza Nikoubazl

За сутки до этого на портале 19fortyfive вышла статья: "Что произойдёт, если Израиль ударит по Ирану?" — где автор публикации, специалист по Ближнему Востоку и журналист Майкл Рубин, полагает, что Тель-Авив полон решимости нанести удар по исламской республике в ответ на открытие "Хезболлой" второго фронта против Израиля.

При этом Тель-Авив, по его словам, может выбрать целью для удара иранскую ядерную программу. Тогда израильским ВВС необходимо будет спланировать по меньшей мере 1500 боевых вылетов, считает Рубин. Далее автор смещает фокус и называет цель — руководство Ирана.

Эксперты считают, что подобные публикации, повышающие градус эскалации, и попытки развязать региональную войну на Ближнем Востоке не нужны ни Вашингтону, ни Тегерану. Контакты между США и Ираном не потеряны, и скрытые переговоры, скорее всего, активизированы Тегераном. Они направлены на сокращение присутствия США в регионе, в то же время играет важную роль в усилении внешней политики Ирана и разрыв ядерной сделки, а также прямое военное присутствие Пентагона в зоне Персидского залива, комментирует востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Авторы Дмитрий Шестопалов