Почти каждый второй украинец признал, что в стране есть дискриминация по языковому признаку

Большинство (45%) украинцев считают, что массовая дискриминация среди населения Незалежной происходит по языковому признаку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Вместе с тем 34% респондентов заявили, что в стране люди дискриминируются по сексуальной ориентации. 28% опрошенных отметили инвалидов и граждан с ограничениями по здоровью, а 27% — возраст. При этом часть украинцев считают, что дискриминация происходит по этнической принадлежности (23%) и полу (22%).

В опросе, который проводился по заказу консультативной миссии ЕС в Украине в период с 4 по 20 сентября 2023 года методом личных интервью, приняли участие более двух тысяч человек старше 18 лет. Были опрошены жители всех подконтрольных Киеву регионов, кроме Херсонской и Донецкой областей.