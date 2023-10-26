Мальчику на Кубани оторвало пальцы гранатой, пролежавшей в тумбочке отца 25 лет

Мальчику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца гранатой, которую он нашёл в тумбочке отца. Взрывоопасный предмет мужчина хранил 25 лет. Подарок ему привёз из Чечни брат, пишет Kub Mash.

Ребёнок обнаружил гранату случайно: он полез в прикроватную тумбочку отца, поскольку вогнал занозу в руку и искал, чем промыть рану. Мальчик подумал, что это всего лишь муляж, и забрал с собой в огород. Там он снял чеку с кольцом. Граната рванула.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила инцидент и сообщила, что за незаконное хранение частей боеприпасов и причинение тяжкого вреда здоровью владелец гранаты приговорён к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере десять тысяч рублей.