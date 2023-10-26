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26 октября, 12:58

Мальчику на Кубани оторвало пальцы гранатой, пролежавшей в тумбочке отца 25 лет

<p>Мальчику на Кубани оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/kub_mash/4527" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kub_mash</a></p>

Мальчику на Кубани оторвало пальцы гранатой, которую отец хранил 25 лет. Обложка © T.me / kub_mash

Мальчику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца гранатой, которую он нашёл в тумбочке отца. Взрывоопасный предмет мужчина хранил 25 лет. Подарок ему привёз из Чечни брат, пишет Kub Mash.

Ребёнок обнаружил гранату случайно: он полез в прикроватную тумбочку отца, поскольку вогнал занозу в руку и искал, чем промыть рану. Мальчик подумал, что это всего лишь муляж, и забрал с собой в огород. Там он снял чеку с кольцом. Граната рванула.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила инцидент и сообщила, что за незаконное хранение частей боеприпасов и причинение тяжкого вреда здоровью владелец гранаты приговорён к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере десять тысяч рублей.

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Андрей Бражников
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