Имущество граждан — под надёжным замком: Отмечаем День вневедомственной охраны Вневедомственная охрана — это многочисленная и технически оснащённая служба, которая является важным звеном в системе Федеральной службы войск национальной гвардии. 29 октября у вневедомственной охраны день рождения, а у её сотрудников — профессиональный праздник. 26 октября, 16:00 В 2023 году празднуется 71-я годовщина со дня образования службы вневедомственной охраны. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

В конце октября в России отмечается праздник — малоизвестный широкой публике. А между тем эта дата отдаёт должное профессионалам, во многом благодаря которым эта публика может спать спокойно. Немало людей пользуется их услугами — и руководители предприятий, и частные граждане. Речь идёт о сотрудниках вневедомственной охраны. Life.ru расскажет об этом ведомстве и его профессиональном празднике подробнее.

Когда отмечают День работников службы вневедомственной охраны

День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается в нашей стране ежегодно 29 октября. Дата фиксированная, дополнительным выходным не является, хотя в 2023 году праздник приходится на воскресенье. Это позволит всем, кто имеет отношение к структурам вневедомственной охраны — сторожевой и военизированным службам, диспетчерам, техническому и вспомогательному персоналу, — отметить торжество с дополнительным размахом. Событие носит неофициальный характер и пока не закреплено главой государства в перечне памятных дат.

История праздника

Один день из жизни сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Видео © YouTube / Истра. РФ

Традиция чествования работников вневедомственной охраны появилась ещё в советские времена. 29 октября 1952 года Советом министров СССР при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения была создана вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входила охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности. Эту дату в дальнейшем превратили в День ОВО (отделений вневедомственной охраны), ставший впоследствии Днём работников службы вневедомственной охраны.

Чем отличается Росгвардия от вневедомственной охраны

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

Войска национальной гвардии Российской Федерации были созданы на основе внутренних войск МВД России. Они относятся к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое оружие. В задачу Росгвардии входит охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в территориальной обороне, контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, а также ряд других задач.

Вневедомственная охрана как структурное подразделение Росгвардии призвана обеспечивать безопасность стратегических объектов государства, а также имущество различной формы собственности. В обязанности подразделений входит мониторинг систем сигнализации, реагирование на звонки и обращения граждан. Сотрудники имеют право задерживать правонарушителей и предупреждать преступные действия.

Согласно статистическим данным за 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу силами нарядов ОВО выявляются десятки тысяч преступлений.

Служба во вневедомственной охране — это серьёзная работа для настоящих мужчин. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Как отмечают День работников службы вневедомственной охраны

Несмотря на то что День работников службы вневедомственной охраны — праздник неофициальный, существуют традиции, которым неуклонно следуют сотрудники подразделений ОВО:

в этот день проводят торжественные сборы во всех подразделениях;

коллеги поздравляют друг друга;

успешным работникам вручают подарки, назначают премии, вручают благодарности в письменном виде и грамоты.

Корпоративных мероприятий с угощениями на рабочих местах проводить не принято, но всё это сотрудники организовывают самостоятельно — у себя дома.

Авторы Андрей Соколов