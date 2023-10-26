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26 октября, 14:00

Грузовик смял около восьми авто в Лефортовском тоннеле в Москве

Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. По данным SHOT, грузовик влетел в легковушки, стоящие в пробке, в итоге повреждено восемь авто.

В столичном Дептрансе подтвердили, что на внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Челябинске

12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Челябинске

А на днях массовая авария произошла в Новом Орлеане в американском штате Луизиана. Там как минимум семь человек погибли в результате столкновения 58 автомобилей из-за тумана.

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ТАСС / Михаил Синицын

Александра Вишнякова
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