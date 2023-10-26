Грузовик смял около восьми авто в Лефортовском тоннеле в Москве
Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. По данным SHOT, грузовик влетел в легковушки, стоящие в пробке, в итоге повреждено восемь авто.
В столичном Дептрансе подтвердили, что на внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
А на днях массовая авария произошла в Новом Орлеане в американском штате Луизиана. Там как минимум семь человек погибли в результате столкновения 58 автомобилей из-за тумана.
ТАСС / Михаил Синицын