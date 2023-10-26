Грузовик смял около восьми авто в Лефортовском тоннеле в Москве

Крупное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. По данным SHOT, грузовик влетел в легковушки, стоящие в пробке, в итоге повреждено восемь авто.

В столичном Дептрансе подтвердили, что на внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.