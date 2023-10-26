"Авиасейлс" решили "приземлить" в России

Роскомнадзор внёс компанию Go Travel Un Limited, владеющую сервисом по продаже авиабилетов "Авиасейлс", в список иностранных организаций, которым необходимо "приземлиться" в РФ. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

"Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", — сказано в публикации.

Ранее глава Роскомнадзора заявил, что ведомство понимает интерес россиян к видеохостингу "Ютуб" и старается принимать сбалансированные решения в отношении платформы. Он отметил, что вопрос стоит о разумности мер: неясно, будет ли больше негатива или позитива от того, что сервис будет заблокирован.