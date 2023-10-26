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26 октября, 15:18

"Авиасейлс" решили "приземлить" в России

РКН решил "приземлить" компанию Go Travel Un Limited, владеющую "Авиасейлсом"

Роскомнадзор внёс компанию Go Travel Un Limited, владеющую сервисом по продаже авиабилетов "Авиасейлс", в список иностранных организаций, которым необходимо "приземлиться" в РФ. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

"Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", — сказано в публикации.

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Юрий Лысенко
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