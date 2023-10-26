В Молдавии после обысков в оппозиционной партии "Шанс" задержаны три человека

Полиция Молдавии задержала трёх человек оппозиционной партии "Шанс", в офисе которой были обнаружены деньги и патроны, рассказали в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры. Там дополнили, что партия проходит по делу о незаконном финансировании политического формирования.

"Собраны доказательства незаконного финансирования территориальных офисов партии, регистрации независимых кандидатов, но скрытно поддерживаемых этой же партией, оплата им по 20 тысяч леев (1,1 тысячи долларов), фальсификации подписей в списках в поддержку кандидатов, а также оплата сумм от 500 (27,7 доллара) до трёх тысяч леев (166 долларов) людям, которые дали согласие отдать свои голоса этой партии", — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что во время обысков были обнаружены карты PYYPL, а также телефоны и планшеты с приложениями для перевода денег. Сотрудники органов уточнили, что нашли 24 патрона калибра 5,6 миллиметра, списки проплаченных людей, участвующих в различных мероприятиях, а также, что всего было проведено 655 обысков в нескольких населённых пунктах.