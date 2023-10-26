Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению CoViD-19
Минздрав России обновил рекомендации относительно профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещён на сайте министерства.
"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению CoViD-19, обновлённая информация направлена во все медучреждения", — сказано в публикации.
В рекомендации были внесены следующие изменения:
- уточнена информация по применяемым при лечении препаратам;
- обновлена методика по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и расстройствами психики;
- добавлены подразделы по лечению пациентов с заболеваниями кровеносной системы, в том числе реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
Согласно новой методике, при лечении инфекции рекомендуется использовать 13 препаратов. Также в документе говорится, что наибольшая угроза для окружающих исходит от больного человека на финальном этапе инкубационного периода и в первые дни болезни.
К приоритетным группам по вакцинации от CoViD-19 относятся:
- пациенты с иммунодефицитом
- онкобольные, проходящие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию
- пациенты, принимающие лекарства, подавляющие иммунитет
- люди, прошедшие процедуру трансплантации костного мозга или органов
- пациенты с ожирением, болезнями сосудов и сердца, хроническими заболеваниями лёгких и почек, а также с сахарным диабетом.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на 20,1%.
ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина