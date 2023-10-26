Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению CoViD-19

Минздрав России обновил рекомендации относительно профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещён на сайте министерства.

"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению CoViD-19, обновлённая информация направлена во все медучреждения", — сказано в публикации.

В рекомендации были внесены следующие изменения: уточнена информация по применяемым при лечении препаратам;

обновлена методика по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и расстройствами психики;

добавлены подразделы по лечению пациентов с заболеваниями кровеносной системы, в том числе реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.

Согласно новой методике, при лечении инфекции рекомендуется использовать 13 препаратов. Также в документе говорится, что наибольшая угроза для окружающих исходит от больного человека на финальном этапе инкубационного периода и в первые дни болезни.

К приоритетным группам по вакцинации от CoViD-19 относятся: пациенты с иммунодефицитом

онкобольные, проходящие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию

пациенты, принимающие лекарства, подавляющие иммунитет

люди, прошедшие процедуру трансплантации костного мозга или органов

пациенты с ожирением, болезнями сосудов и сердца, хроническими заболеваниями лёгких и почек, а также с сахарным диабетом.