На базе США на газовом месторождении в Сирии прогремели взрывы
Al Mayadeen: На американской базе в восточной части Сирии прозвучали взрывы
На военной базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Al Mayadeen.
"Источники заявили, что взрывы, скорее всего, стали результатом обстрела базы несколькими ракетами, однако информации о потерях пока нет", — информировал телеканал.
А ранее военная база США у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Кроме того, нападение дронов было совершено на американскую базу, расположенную в Эш-Шаддаде на юге провинции Хасеке.
ТАСС / Zuma