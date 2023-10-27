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27 октября, 00:03

На базе США на газовом месторождении в Сирии прогремели взрывы

Al Mayadeen: На американской базе в восточной части Сирии прозвучали взрывы

На военной базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Al Mayadeen.

"Источники заявили, что взрывы, скорее всего, стали результатом обстрела базы несколькими ракетами, однако информации о потерях пока нет", — информировал телеканал.

По американской военной базе в Ираке ударили ракетой

По американской военной базе в Ираке ударили ракетой

А ранее военная база США у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Кроме того, нападение дронов было совершено на американскую базу, расположенную в Эш-Шаддаде на юге провинции Хасеке.

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ТАСС / Zuma

Лариса Сафронова
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