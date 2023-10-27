На базе США на газовом месторождении в Сирии прогремели взрывы

На военной базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Al Mayadeen.

"Источники заявили, что взрывы, скорее всего, стали результатом обстрела базы несколькими ракетами, однако информации о потерях пока нет", — информировал телеканал.