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26 октября, 23:57

Скончалась польская джазовая певица Кристина Дурис

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла от остановки сердца в 38 лет

<p>Польская певица Кристина Дурис. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZIJ3qdI_zhw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Krystyna Durys</a></p>

Польская певица Кристина Дурис. Обложка © YouTube / Krystyna Durys

Польская джазовая певица Кристина Дурис скончалась в возрасте 38 лет. Как сообщает радио RMF со ссылкой на её мужа Адама Заградского, причиной смерти стала остановка сердца.

Известно, что Дурис скончалась ещё 19 октября, однако о её смерти сообщили только сейчас. Также указано, что ещё в середине месяца певица активно давала концерты и не жаловалась на здоровье.

По словам Заградского, 19 октября у певицы произошла внезапная остановка сердца, которая привела впоследствии к гипоксии головного мозга. На официальном сайте Дурис указано, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца.

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Оксана Попова
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