Скончалась польская джазовая певица Кристина Дурис

Польская джазовая певица Кристина Дурис скончалась в возрасте 38 лет. Как сообщает радио RMF со ссылкой на её мужа Адама Заградского, причиной смерти стала остановка сердца.

Известно, что Дурис скончалась ещё 19 октября, однако о её смерти сообщили только сейчас. Также указано, что ещё в середине месяца певица активно давала концерты и не жаловалась на здоровье.

По словам Заградского, 19 октября у певицы произошла внезапная остановка сердца, которая привела впоследствии к гипоксии головного мозга. На официальном сайте Дурис указано, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца.