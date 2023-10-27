В российском регионе запретили праздновать Хэллоуин в школах

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направило в школы региона письмо о запрете празднования Хэллоуина. Первый замглавы ведомства Алевтина Аргунова заявила, что в образовательных учреждениях должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей и развитие идей патриотизма.

"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", — подчеркнула чиновница.

В телеграм-канале якутского Минобрнауки заявили, что руководство ведомства считает нецелесообразным празднование Хэллоуина в свете последних событий. Там добавили, что в связи с этим не рекомендуют проводить данный праздник на территории образовательных организаций.

Хэллоуин отмечается каждый год в канун католического Дня всех святых — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Изначально праздник был распространён в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным практически по всему миру.