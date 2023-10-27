В российском регионе запретили праздновать Хэллоуин в школах
Минобрнауки Якутии запретило праздновать Хэллоуин в школах и других учреждениях
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направило в школы региона письмо о запрете празднования Хэллоуина. Первый замглавы ведомства Алевтина Аргунова заявила, что в образовательных учреждениях должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей и развитие идей патриотизма.
"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", — подчеркнула чиновница.
В телеграм-канале якутского Минобрнауки заявили, что руководство ведомства считает нецелесообразным празднование Хэллоуина в свете последних событий. Там добавили, что в связи с этим не рекомендуют проводить данный праздник на территории образовательных организаций.
Хэллоуин отмечается каждый год в канун католического Дня всех святых — в ночь с 31 октября на 1 ноября. Изначально праздник был распространён в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным практически по всему миру.
Ранее стало известно, что в Татарстане пройдёт фестиваль "Тыквенный спас", призванный заменить собой Хэллоуин, навязанный западной культурой. В программе — выступления блогеров и артистов, кулинарные состязания, фотоконкурс "Коты и тыквы", а также смотр лучших поделок из овощей на "Тыкводворье". Клирику Иваново-Вознесенской епархии иеромонаху Макарию не понравилась идея "Тыквенного спаса". По его словам, изобретатели нового праздника демонстрируют "безумие и чёрное невежество".
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