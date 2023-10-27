Петербуржец чуть не лишился достоинства из-за взорвавшейся в кармане зажигалки

В Санкт-Петербурге в кармане у местного жителя взорвалась зажигалка. В результате пострадавший получил ожоги интимных мест и попал в больницу. Об этом сообщает "Mash на Мойке". Уточняется, что мужчина весь день ходил с зажигалкой в кармане, а сдетонировала она поздно ночью.

В момент взрыва петербуржец садился в такси. Из-за случившегося пострадавший получил ожоги гениталий, живота и кистей рук. Брюки и кофту прожгло насквозь. Мужчина рассказал, что он не помнит, где покупал опасную зажигалку. По его словам, до инцидента он прикуривал от неё несколько раз, никаких проблем не было. Сейчас пострадавший готовится к операции.