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28 октября, 15:29

Внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова, умерла в возрасте 96 лет

<p>Актриса Дарья Пешкова. Обложка ©<a href="https://vakhtangov.ru/news/ushla-iz-zhizni-darya-peshkova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vakhtangov</a></p>

Актриса Дарья Пешкова. Обложка © vakhtangov

Скончалась актриса Дарья Пешкова, внучка русского советского писателя Максима Горького (настоящее имя Алексей Пешков). Артистке было 96 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

"На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Дарья Пешкова родилась в 1927 году в Неаполе. В 1949 году будущая актриса окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В театре Вахтангова она сыграла почти полсотни ролей. Дарья Пешкова — одна из дочерей сына писателя Максима Пешкова, была замужем за актёром Александром Граве. В браке родились двое детей — Максим и Екатерина.

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Никита Никонов
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