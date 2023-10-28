Внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова, умерла в возрасте 96 лет
Актриса Дарья Пешкова. Обложка © vakhtangov
Скончалась актриса Дарья Пешкова, внучка русского советского писателя Максима Горького (настоящее имя Алексей Пешков). Артистке было 96 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.
"На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".
Дарья Пешкова родилась в 1927 году в Неаполе. В 1949 году будущая актриса окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В театре Вахтангова она сыграла почти полсотни ролей. Дарья Пешкова — одна из дочерей сына писателя Максима Пешкова, была замужем за актёром Александром Граве. В браке родились двое детей — Максим и Екатерина.
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