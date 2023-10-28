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28 октября, 20:27

МВД РФ объявило в розыск литовскую чиновницу Шерайте

МВД РФ: В розыск объявлена глава комиссии исторической памяти в Вильнюсе Шерайте

В России сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск председателя Комиссии исторической памяти Вильнюсского городского совета Камиле Шерайте. Соответствующая информация была размещена в базе розыска МВД РФ.

"Камиле Шерайте. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.

Литву возмутил демонтаж памятного знака епископу Рейнису в российском городе

Литву возмутил демонтаж памятного знака епископу Рейнису в российском городе

Стоит отметить, что литовские власти за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам. Помимо этого, в прошлом году Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве. Ведомство расценивает эти действия как направленные против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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