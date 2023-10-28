МВД РФ объявило в розыск литовскую чиновницу Шерайте
МВД РФ: В розыск объявлена глава комиссии исторической памяти в Вильнюсе Шерайте
В России сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск председателя Комиссии исторической памяти Вильнюсского городского совета Камиле Шерайте. Соответствующая информация была размещена в базе розыска МВД РФ.
"Камиле Шерайте. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.
Стоит отметить, что литовские власти за прошлый год снесли несколько памятников советским воинам. Помимо этого, в прошлом году Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве. Ведомство расценивает эти действия как направленные против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
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