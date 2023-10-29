Путин уверен, что Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Российский лидер в телеграмме, которая появилась на официальном сайте Кремля, выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары по различным направлениям будет и дальше развиваться.

Путин отметил, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в различных областях. Страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, указал президент РФ, подчеркнув, что российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства, планомерно реализуются совместные крупные проекты.

"Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка", — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Эрдогану здоровья и успехов, а жителям Турции — счастья и процветания.