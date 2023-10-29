Путин уверен, что Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям
Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Российский лидер в телеграмме, которая появилась на официальном сайте Кремля, выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары по различным направлениям будет и дальше развиваться.
Путин отметил, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в различных областях. Страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, указал президент РФ, подчеркнув, что российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства, планомерно реализуются совместные крупные проекты.
"Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка", — говорится в телеграмме.
Путин также пожелал Эрдогану здоровья и успехов, а жителям Турции — счастья и процветания.
Напомним, 24 октября единую формулу мира для сектора Газа выработали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что лишь создание независимой Палестины остановит кровопролитие в регионе.
ТАСС / Сергей Карпухин