Стало известно, какая выплата от государства скоро вырастет в два раза

Размер максимальных выплат по больничному листу в 2024 году увеличат в полтора раза, а ещё через год они вырастут вдвое. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Собеседник издания рассказал, что эти выплаты не являются социальными и не относятся к фонду заработной платы. Не считая первых трёх дней, которые оплачивает работодатель, все остальные дни ложатся на плечи Социального фонда.

"В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля", — заявил юрист, подчеркнув, что подобные меры должны обеспечить людям нормальные условия для лечения и выздоровления.

Сейчас действует норма, согласно которой сотрудник получает по больничному 100% заработной платы, если его стаж не менее восьми лет. В текущем году эта максимальная выплата составляет 2737 рублей за день.