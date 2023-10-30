"Чендлера тут нет": 5 умерших актёров из культового сериала "Друзья"

В эти выходные американский актёр Мэттью Перри, получивший известность благодаря роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме, скончался. Любимчику зрителей было всего 54 года. Сериал "Друзья" люди впервые увидели в 1994-м, картина была очень популярна и продержалась на экранах аж десять сезонов. В 2021 году ситком реанимировали, однако былой популярности добиться не удалось. О том, кто из актёров культового сериала не дожил до сегодняшнего дня, в нашей статье.

1. Майк Хагерти — Тригер, управляющий домом друзей

Легендарный сериал "Друзья": кто из актёров умер за 29 лет? Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера. Фото © "Друзья", режиссёр Гари Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

Майк Хагерти запомнился нам в первую очередь по ситкому "Друзья", в котором сыграл управдома мистера Тригера. Грубоватый, простой мужчина средних лет, не очень ладящий с главными героями. Однажды с помощью Джоуи он научился хорошо танцевать, чтобы пойти на свидание. Актёр скончался в апреле 2022 года в Лос-Анджелесе.

2. Рон Либман — Леонардо Грин, папа Рэйчел

Сериал "Друзья": в 2019 году умер Рон Либман, сыгравший отца Рэйчел. Фото © "Друзья", режиссёр Гари Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

Отца Рэйчел сыграл Рон Либман. Помимо роли доктора Леонардо Грина в сериале "Друзья" мировую известность исполнителю принесла работа в многосерийном проекте "Клан Сопрано". 6 декабря 2019 года артист умер от осложнений, вызванных пневмонией. Актёр обрёл последнее пристанище на 83-м году жизни в Нью-Йорке.

3. Макс Райт — Терри, менеджер той самой кофейни

Сериал "Друзья": в 2019 году умер Макс Райт, сыгравший менеджера Терри в "Центральной кофейне", где часто собирались ребята. Фото © "Друзья", режиссёр Гари Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

В первых двух сезонах проекта Макс Райт сыграл Терри, менеджера "Центральной кофейни". Кстати, это он уволил Фиби за плохое пение! Приглашённая звезда ситкома запомнилась также по роли Вилли Таннера в сериале "Альф". Телекарьера Райта так и осталась не отмечена наградой. Творчество артиста в многосерийных проектах не оценили должным образом, а театральные постановки с участием знаменитости попали в номинацию на премию "Тони" лишь однажды.

В 1995-м Максу поставили диагноз: лимфома. Райт начал курс непрерывного лечения. 26 июня 2019 года сердце актёра сериала "Друзья" остановилось из-за рецидива болезни лимфатической системы.

4. Хью Дэйн — Джим, сотрудник офиса

В 2018 году скончался Хью Дэйн, исполнивший Джима — заядлого офисного работника. Фото © "Друзья", режиссёр Гари Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

Продолжает список умерших актёров сериала "Друзья" Хью Дэйн, который снимался во всех сезонах ситкома. Звезде досталась роль Джима. Творческую карьеру Дэйн начал поздно, в начале 90-х. Артист ушёл из жизни 16 мая 2018 года. В причинах смерти значится рак поджелудочной железы.

5. Мэттью Перри — Чендлер, один из друзей

Умер Чендлер из "Друзей": каким запомнился Мэттью Перри. Фото © "Друзья", режиссёр Гари Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

Саркастичный Чендлер Бинг в исполнении Мэттью Перри влюбил в себя тысячи женщин из разных уголков земного шара. Обаятельный, харизматичный и одинокий герой сериала свёл с ума не одно поколение девушек. В мемуарах "Друзья, любовники и кое-что ужасное" актёр упоминал, что несколько лет назад чуть не умер из-за разрыва толстой кишки. Он признал, что проблемы со здоровьем начались из-за наркотиков. Пять лет назад Перри провёл две недели в коме, врачи оценивали его шансы выжить лишь в 2%.