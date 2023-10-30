Выборы президента США 2024: Какие будут кандидаты и какие есть прогнозы До следующих выборов президента США остаётся год, а кандидаты уже вовсю ведут кампанию. Самое время разобраться, кто составит конкуренцию Байдену и Трампу, как вообще американцы выбирают президента и можно ли сам процесс назвать демократическим? Разбирался Life.ru. 30 октября, 19:03 Основные кандидаты на пост 47-го президента США — Джо Байден и Дональд Трамп, но есть кое-кто ещё. Коллаж © ТАСС / AP / Jacquelyn, © Shutterstock

В ноябре 2024 года в США состоятся очередные президентские выборы. Гражданам предстоит избрать президента и вице-президента сроком на четыре года. В истории страны это будет уже 60-й четырёхлетний срок, на который выбирают лидера страны и его заместителя. На данный момент основные претенденты на высший государственный пост — нынешний президент 80-летний Джо Байден (Joe Biden) и бывший президент 77-летний Дональд Трамп (Donald Trump), проигравший Байдену выборы 2020-го с минимальным отрывом. На участие в первичных выборах также выдвинули свои кандидатуры ряд претендентов от основных партий — демократов и республиканцев. Кто ещё может участвовать в выборах, как они проходят в США, каковы прогнозы политологов, рассказываем в этом материале.

Как выбирают президента в Америке

Выборы президента в Соединённых Штатах проходят в несколько этапов.

Первичные выборы (primaries). Политические партии проводят первичные выборы, на которых граждане выбирают своего предпочтительного кандидата от каждой партии. Первые внутрипартийные выборы были проведены ещё в 1842 году. При подсчёте голосов используются разнообразные системы голосования и многоступенчатые схемы. Форму голосования определяет для себя каждый штат. В 11 штатах США проводятся не предварительное голосование, а партийные референдумы — кокусы. В этом процессе участвуют Демократическая и Республиканская партии, а также независимые кандидаты. Национальные партийные конвенции. После первоначальных выборов каждая политическая партия проводит национальную партийную конвенцию, где официально назначают своего кандидата в президенты. На этих конвенциях также принимаются политические платформы и программа партии. Таким образом, представитель каждой партии на основных выборах, проходящих в ноябре, определяется в конце лета по результатам национальной партийной конвенции. Число делегатов, поддерживающих того или иного претендента на национальной конвенции, напрямую зависит от объёма поддержки, которую он получил на праймериз и кокусах в штатах. Предвыборная кампания. После национальных партийных конвенций начинается предвыборная кампания, в ходе которой кандидаты участвуют в дебатах, предлагают свои программы, привлекают поддержку избирателей, собирают финансирование и проводят митинги по всей стране. Важной частью избирательной кампании являются дебаты между кандидатами на должность президента. Дебаты проводятся в определённые даты и охватывают различные темы, включая экономику, социальные вопросы и внешнюю политику. Последняя пара недель перед днём выборов — самый интенсивный период. Кандидаты привлекают максимальное внимание избирателей, проводят последние митинги, выступления и рекламные кампании, чтобы убедить граждан в своей пригодности на должность президента. Коллегия выборщиков. В Соединённых Штатах президент избирается через систему коллегии выборщиков, установленную разделом 1 статьи II Конституции. В соответствии с этой системой каждому штату выделяется определённое количество голосов выборщиков в зависимости от численности населения и равное сумме представителей штата в Конгрессе (члены Палаты представителей и Сената). Всего имеется 538 голосов выборщиков. Победитель в каждом отдельном штате получает всех выборщиков этого штата по системе "победитель получает всё", за исключением штатов Мэн и Небраска, которые распределяют свои голоса выборщиков пропорционально. Голосование коллегии выборщиков. В декабре после выборов выборщики голосуют за президента и вице-президента. Они обязаны голосовать согласно результатам выборов в их штате. После подсчёта голосов президентом становится кандидат, набравший большинство голосов выборщиков (не менее 270 из 538). Если ни один из кандидатов не получает большинства, Палата представителей выбирает президента, при этом каждая делегация штата имеет один голос. Важно отметить, что народное голосование не определяет напрямую победителя президентских выборов, но оно может быть индикатором уровня поддержки кандидата среди американского народа. Инаугурация. Победивший кандидат вступает в должность президента во время инаугурационной церемонии в январе следующего года.

Избирательная система США устроена сложно. В этом видео — подробное объяснение того, как американцы выбирают главу государства и почему президентом часто становится не тот, кого соцопросы называют фаворитом. Видео © YouTube / Anastasiia Hurtova

Даты избирательных кампаний в США

Кокусы и праймериз начнутся в США с января 2024 года и завершатся летом. Съезды партий, на которых официально утвердят по одной кандидатуре от каждой партии, пройдут с августа по сентябрь. Дебаты кандидатов в ходе избирательных кампаний обычно проходят в сентябре и октябре.

Главным и определяющим этапом станет ноябрьское голосование. Выборы президента проходят в первый вторник ноября. Это день, когда избиратели по всей стране приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. При этом в округе Колумбия и 43 штатах можно голосовать досрочно в период от трёх до 51 дня. Хотя на президентских выборах в США проходит всенародное голосование, поскольку выборы непрямые, но окончательно победителя определит только голосование коллегии выборщиков.

Выборщики проголосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют в своих штатах. После этого специальная комиссия Конгресса США подсчитывает голоса, а 6 января председатель Сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Эти ключевые даты помогают регулировать поэтапный процесс избирательных кампаний, позволяют избирателям оценивать кандидатов и принимать взвешенное решение в день выборов.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Фото © Colin Lloyd / Unsplash

Как американцы могут голосовать за своих кандидатов

В выборах президента граждане Соединённых Штатов могут выбирать различные способы голосования.

Электронное голосование. В некоторых штатах США предоставляется возможность электронного голосования для избирателей. Это может включать в себя голосование через онлайн-платформы или использование электронных сервисов. Очное голосование. Очное голосование является самым распространённым способом голосования на выборах президента США. Избиратели приходят на избирательный участок, который обычно находится в определённом месте, например в школе, коммунальном центре или государственном учреждении. На участке избирателю выдают бюллетень, на котором он отмечает свой выбор, а затем помещает его в опечатанную урну или использует электронную машину для голосования. Голосование по почте. Некоторые штаты предоставляют возможность голосования по почте. Избиратель получает бюллетень в свой почтовый ящик, заполняет его и отправляет обратно. Голосование по почте может быть доступно и на территории США, и за рубежом — для американцев, находящихся за пределами страны. Другие варианты. Помимо вышеуказанных способов некоторые штаты могут предлагать и другие варианты голосования. Это могут быть, например, голосование на рабочем месте, раннее голосование (когда избиратели могут голосовать до официальной даты выборов), а также голосование в Посольствах США за границей.

Карта коллегии выборщиков для президентских выборов в США 2024 года, основанная на переписи населения 2020 года. Цифрами обозначено количество выборщиков от каждого штата. Фото © Electoral College 2020 / Wikipedia

Конкретные варианты голосования могут различаться в каждом штате, так как они имеют относительную автономию в определении избирательных процедур в пределах федеральных рамок и законодательства.

Кто будет участвовать в выборах США 2024 года

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года, то есть через год. Конечно, за это время многое может измениться. На сегодняшний день есть два основных кандидата. И главная интрига состоит в том, удастся ли Джо Байдену переизбраться на второй срок, либо же Дональд Трамп возьмёт реванш и вновь станет президентом.

Трамп и Байден удовлетворяют требованиям к кандидатам в президенты, которые выдвигает Конституция США, поскольку оба родились в Соединённых Штатах, им давно за 35, они не имеют судимости и прожили на территории страны более 14 лет. Они будут выдвигаться своими партиями (Трамп — от Республиканской партии, Байден — от Демократической) по результатам праймериз.

и удовлетворяют требованиям к кандидатам в президенты, которые выдвигает Конституция США, поскольку оба родились в Соединённых Штатах, им давно за 35, они не имеют судимости и прожили на территории страны более 14 лет. Они будут выдвигаться своими партиями (Трамп — от Республиканской партии, Байден — от Демократической) по результатам праймериз. Хотя у республиканцев пока не баллотировался Рон Десантис, губернатор Флориды. Десантиса называют "более молодой и умной версией" Трампа, и он вполне может составить конкуренцию бывшему президенту в качестве кандидата от республиканцев.

губернатор Флориды. Десантиса называют "более молодой и умной версией" Трампа, и он вполне может составить конкуренцию бывшему президенту в качестве кандидата от республиканцев. Есть и другие кандидаты на высший пост Соединённых Штатов. Среди них Роберт Фрэнсис Кеннеди, юрист, племянник президента Джона Кеннеди; М. Уильямсон, писательница, была кандидатом в 2020-м, но снялась из-за низкого рейтинга; Н. Хейли, представитель США при ООН при Трампе; А. Хатчинсон, губернатор Арканзаса; Л. Элдер, радиоведущий и В. Рамасвами, исполнительный директор Strive Asset Management. Интересно, что, кроме 37-летнего Рамасвами и 51-летнего Хейли, возраст остальных кандидатов — от 69 до 80 лет.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантиc. Фото © ТАСС / AP / Charlie Neibergall

Основные различия в программах демократов и республиканцев

Джо Байден и Дональд Трамп представляют две основные партии Соединённых Штатов — Республиканскую и Демократическую. Их программы во многом отражают различия между этими политическими силами.

Демократы традиционно считаются левыми или центристскими в политическом спектре. Они поддерживают большую роль государства в общественной политике и экономике, выступают за социальные преобразования, регулирование деятельности корпораций, защиту окружающей среды и поддержку гражданских свобод. Демократы обычно демонстрируют более либеральные взгляды на социальные вопросы. Они выступают в защиту прав женщин на аборты, борьбу за права ЛГБТ, введение строгих контрольных мер по доступу к огнестрельному оружию и поддерживают миграционную реформу.

Республиканцы обычно выступают за ограничение вмешательства правительства в экономику и придерживаются консервативных экономических взглядов. Они поддерживают снижение налогов, дерегуляцию бизнеса и приватизацию государственных предприятий, отстаивают безоговорочное право на владение оружием, выступают за охрану традиционных браков и семейных ценностей. Кроме того, республиканцы поддерживают усиление пограничного контроля и более ограничительный подход к иммиграционной политике.

Если сравнивать в качестве примера некоторые позиции Дональда Трампа и Джо Байдена по ряду ключевых вопросов, то можно отметить следующее.

Демократы и республиканцы: в чём разница? Фото © Colin Lloyd / Unsplash

Экономика. Трамп признавал приоритет лозунга "Америка прежде всего" и часто использовал торговые санкции и тарифы для защиты американских интересов. Байден же стремится сотрудничать с другими странами и поддерживать открытую торговлю, при этом защищая американские рабочие места.

Иммиграционная политика. Во время своего президентства Трамп придерживался жёсткой политики в отношении нелегальных иммигрантов и акцентировал внимание на строительстве стены на границе с Мексикой, тогда как Байден выступает за более гуманное отношение и положительные изменения в иммиграционной системе.

Здравоохранение. Трамп стремился отменить Obamacare (реформу президента Обамы в области здравоохранения), в то время как Байден старается расширить доступность здравоохранения.

Международные отношения. Во время президентства Трампа США стали менее активными в некоторых международных организациях, таких как Всемирная торговая организация или Парижское соглашение по климату. Байден, напротив, старается вернуть США в эти и другие организации и восстановить международные союзы.

Отношения с Россией. У Байдена и Трампа разные подходы к отношениям с Россией. И хотя оба президента придерживаются жёсткой линии, Байден более определённо высказывается в поддержку украинской независимости и призывает к санкциям в отношении РФ.

Прогнозы экспертов и политологов

Эксперты полагают, что реальных кандидатов на предстоящих выборах трое: Байден, Трамп и Десантис. И если республиканцы выставят Трампа, то у него есть все шансы проиграть. Вот мнения некоторых политологов.

Американист Виктор Мизин (ИМЭМО РАН) считает, что Десантис победит Трампа в праймериз.

Губернатор Флориды достаточно популярен. И если говорить о республиканской партийной машине, думаю, его очень активно будут двигать. К тому же уже существуют прогнозы, что он сможет в ходе праймериз одолеть Трампа Виктор Мизин

Д. Хорн (историк, профессор Хьюстонского университета) полагает, что против Десантиса шансы Байдена равны, против Трампа они выше. На судьбу Байдена большое влияние окажет ход событий на Украине.

Шансы Байдена быть переизбранным сейчас составляют 50 на 50, хотя они возрастут, если Трамп станет его главным конкурентом. Перспективы Байдена в конечном итоге будут зависеть от его результатов в экономике и украинском кризисе. Ухудшение или обострение ситуации на Украине может поставить под угрозу его шансы Джеральд Хорн

Ф. Бакли (профессор George Mason University) уверен, что Байден выиграет у Трампа, поскольку Трамп в глазах большинства американцев — экстремист и аутсайдер.

Реальность такова, что Джо Байден выиграет первичные выборы в Нью-Гэмпшире в январе, выиграет повторное выдвижение в Чикаго и будет переизбран в ноябре следующего года. Избиратели Нью-Гэмпшира знают Джо Байдена и доверяют ему, поэтому он опережает Трампа в Нью-Гэмпшире с двузначным числом Фрэнк Бакли

Многие политологи сходятся на том, что если республиканцы все же выдвинут Десантиса, у него есть все шансы на победу. Но есть и сценарий, в котором у Трампа тоже не всё безнадёжно. Он может увеличить свои шансы в том случае, если Байден не сможет участвовать в выборах. Всё-таки возраст нынешнего президента даёт о себе знать всё более отчетливо. А без Байдена у демократов сейчас нет достойных кандидатов.

Успеет ли такой появиться? Эксперты сомневаются.