Когда отмечают свой профессиональный праздник работники российских СИЗО и тюрем, как его празднуют и что особенного есть в этой профессии, читайте на Life.ru.

С праздником, гражданин начальник: День работников СИЗО и тюрем

Когда отмечают День работников СИЗО и тюрем

День работников СИЗО и тюрем является официальным профессиональным праздником для всех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В этот день отмечаются достижения и преданность всех работников структуры.

Торжества проводятся с участием различных специалистов, таких как конвоиры, надзиратели, медицинский и технический персонал, повара, воспитатели и няни женских колоний, а также педагоги и психологи колоний для малолетних.

В России этот праздник официально отмечается 31 октября и проходит уже восемнадцатый год подряд.