С праздником, гражданин начальник: День работников СИЗО и тюрем
Когда отмечают свой профессиональный праздник работники российских СИЗО и тюрем, как его празднуют и что особенного есть в этой профессии, читайте на Life.ru.
31 октября сотрудники следственных изоляторов и тюрем России отмечают свой профессиональный праздник. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов
Когда отмечают День работников СИЗО и тюрем
День работников СИЗО и тюрем является официальным профессиональным праздником для всех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В этот день отмечаются достижения и преданность всех работников структуры.
Торжества проводятся с участием различных специалистов, таких как конвоиры, надзиратели, медицинский и технический персонал, повара, воспитатели и няни женских колоний, а также педагоги и психологи колоний для малолетних.
В России этот праздник официально отмечается 31 октября и проходит уже восемнадцатый год подряд.
Этика в профессии
Работники СИЗО и тюрем имеют значительную власть и ответственность за жизнь и воспитание заключённых, а также обеспечение их безопасности и охрану общества. Давайте рассмотрим некоторые основные аспекты этики, которыми должны руководствоваться сотрудники пенитенциарной системы.
В России численность персонала ФСИН на прошлый год составляет 295 967 человек. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
- Соблюдение прав заключённых: работники СИЗО и тюрем обязаны соблюдать все права, гарантированные заключённым, такие как право на достойные условия содержания, медицинскую помощь, образование и свободу вероисповедания. Эти права должны соблюдаться вне зависимости от суровости преступления, совершённого заключённым.
- Профессионализм: сотрудники СИЗО и тюрем должны демонстрировать высокий уровень профессионализма в своей работе, быть проактивными, компетентными и ответственными. Они должны постоянно совершенствовать свои знания, навыки и подходы к взаимодействию с заключёнными.
- Беспристрастность и справедливость: работники СИЗО и тюрем должны быть абсолютно независимыми и неукоснительно соблюдать принципы беспристрастного отношения к каждому заключённому. Нельзя допускать дискриминацию по каким-либо признакам и предубеждениям. Работникам следует придерживаться принципов справедливости, прилагая все усилия, чтобы обеспечить равноправное и объективное исполнение своих обязанностей.
- Уважение и эмпатия: работники СИЗО и тюрем должны проявлять уважение к достоинству каждого заключённого. Это означает уважительное обращение, неприкосновенность частной жизни и сохранение конфиденциальности информации. Кроме того, они должны уметь проявлять эмпатию, понимать сложности и проблемы, с которыми сталкиваются заключённые, и стараться помочь им в их реабилитации и перевоспитании.
- Безопасность и предотвращение жестокости: отработка надлежащих методов безопасности и контроля, а также предотвращение жестокости или иных нарушений прав заключённых — одна из главных задач работников СИЗО и тюрем. Все меры, направленные на обеспечение безопасности, должны быть пропорциональными и не нарушать права и достоинства заключённых.
Как отмечают День работников СИЗО и тюрем
Бутырский следственный изолятор в Москве, где в разные годы сидели Александр Солженицын, Владимир Маяковский, Феликс Дзержинский, Сергей Королёв. Несколько дней в тюрьме провели Владимир Гусинский и Жанна Агузарова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В разных учреждениях пенитенциарной системы отмечают свой профессиональный праздник по-своему, но обычно представители этой профессии — люди в высшей степени серьёзные, поэтому гулянья не предусмотрены. Проводятся общие собрания, на которых происходит подведение итогов достижений за год, называются имена особо ответственных и трудолюбивых работников, вручаются грамоты и дипломы. Нередко ветераны приезжают в СИЗО, чтобы поделиться своим опытом с молодыми сотрудниками.
Лишь в редких учреждениях организуют концерты самодеятельности, выступления и капустники, организованные заключёнными, для надзирателей. После этого накрывается праздничный стол, который отличается от обычного тюремного рациона.
В последнее время стало модным проводить экскурсии в День работника СИЗО и тюрем. Надзиратели с удовольствием показывают не только журналистам, но и всем желающим те камеры, где ранее содержались известные личности, попавшие под следствие. Кроме того, демонстрируются карцеры и отдельные камеры для заключённых, получивших дисциплинарное наказание.