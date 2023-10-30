Поклонская впервые за 1,5 года вышла на связь и заявила о человечности американцев

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти 1,5 года вышла на связь с подписчиками и предупредила аудиторию, что от её лица действуют мошенники.

Больше всего не повезло одному американцу. Он общался с аферистами на протяжении 11 месяцев, а закончилось всё просьбой жуликов перевести на счёт сто тысяч долларов — якобы Россия выдала Поклонскую Украине и сумма необходима для выкупа. К счастью, гражданин США решил проверить информацию, которая, конечно же, не подтвердилась.

"Сообщаю об этом специально, чтобы обезопасить людей (находящихся в виртуальной реальности) от мошенников, которые представляются мною или кем-то ещё", — написала бывший прокурор Крыма в своём телеграм-канале.

Вместе с тем она призналась, что её тронула человечность, которую проявил американец, пытаясь её спасти. Как отметила Поклонская, несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, он искренне решил помочь, демонстрируя простое качество людей во всём мире.

"Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир", — добавила она.