Исследование: В бархатный сезон россияне стали чаще выбирать Азию и Латинскую Америку

Россияне изменили свои предпочтения, планируя путешествия в бархатный сезон. Об этом говорится в исследовании "Мегафона", с которым ознакомилась редакция Лайфа. Аналитики компании изучили обезличенные данные абонентов в роуминге и пришли к выводу, что по сравнению с осенью 2022 года популярность Южной Америки у российских туристов в начале осени выросла в 2,5 раза, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%.

Самым популярным направлением бархатного сезона по-прежнему остаётся Турция, хотя в абсолютных цифрах её посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия, по данным аналитиков, занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу российских туристов в бархатный сезон также вошли Объединённые Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

По-настоящему взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. В бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу, говорится в материалах исследования.

Что касается азиатского направления, то поездки в Китай стали популярнее у российских туристов в сентябре и октябре в 10 раз, в Таиланд — почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось увеличение рейсов по маршруту Москва – Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российских путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, как отмечают эксперты, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.