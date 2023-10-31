Хирург назвал две операции, результат которых придётся постоянно подправлять

Женщинам, решившимся подправить форму носа или груди, нужно чётко понимать, что результат операции не будет вечным и в дальнейшем потребуются корректировки. Об этом сказал пластический хирург Денис Агапов телеканалу "Санкт-Петербург".

"Самый высокий риск повторных вмешательств — это ринопластика, увеличение груди, а также увеличение груди с одномоментной подтяжкой", — уточнил он.

По его словам, это наиболее востребованные и сложные процедуры на сегодняшний день, поэтому риски, что придётся снова лечь под нож хирурга, слишком высоки. Так, оценить результат от ринопластики можно только через год, а от увеличения груди — не ранее чем через 8 месяцев.

Агапов отдельно подчеркнул, что в последнем случае всегда будет повторная операция через 10 лет. Дело в том, что это срок службы имплантов, пояснил он. Любой инородный предмет, вживлённый внутрь тела, требует периодических изменений, так как происходит атрофия расположенных рядом тканей, предупредил медик. Кроме того, со временем возрастают риски разного рода осложнений, которые также приходится купировать.