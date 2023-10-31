В Госдуме предрекли скорый развал Евросоюза

В Евросоюзе наступает кризис, поскольку объединение столкнулось с таким количеством разногласий, которых не было со времён пандемии коронавируса. Печальный прогноз для ЕС сделала депутат Госдумы Мария Бутина. По её словам, ЛГБТ-повестка и споры насчёт финансирования Украины расколют объединение.

Главный конфликт, по её оценке, вспыхнул из-за председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК спровоцировала скандал, объявив о выделении 50 миллиардов евро Незалежной до того, как это решение было утверждено Евросоветом.

"Мишель разразился огромным интервью, где говорит, что её не уполномочили это делать. То есть там идёт серьёзнейший раскол. Здесь важно упомянуть позиции Словакии и Венгрии, которые, в принципе, не согласны с выделением военной помощи Украине. А дальше, если копнуть этот раскол, то он ещё глубже", — указала Бутина в эфире радио Sputnik.

Депутат считает, что выборы в Европарламент в следующем году усложнят серьёзнейшие различия между странами на почве традиционных ценностей. Польша — католическая страна, которая не согласна с навязыванием ей универсальной ЛГБТ-повестки. Ещё одна проблема заключается в беженцах с Украины, по которым всё ещё нет единой политики.

Бутина считает, что согласия между странами ЕС нет практически ни по одному важному вопросу. Она предположила, что этот кризис союз не переживёт. Поэтому сейчас Европе не до украинской верхушки, она погружена в собственные проблемы.