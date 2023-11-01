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1 ноября, 07:38

Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. Обложка © <a href="https://primeminister.kz/ru/news/prezident-frantsii-emmanyuel-makron-pribyl-v-kazakhstan-s-ofitsialnym-vizitom-26111#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Республики Казахстан</a></p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. Обложка © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Французский лидер Эмманюэль Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Астану, где у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Президента Франции Эмманюэля Макрона встретили в Астане. Видео © t.me / UKIMET

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

В аэропорту казахской столицы в снежную погоду Макрона приветствовал премьер-министр Алихан Смаилов, который в ходе короткой беседы выразил уверенность, что приезд политика станет новым импульсом для дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя государствами.

Теперь Макрону предстоит встреча с Токаевым, в ходе которой стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также затронут международную и региональную повестку. После встречи с казахским президентом французский лидер планирует посетить Узбекистан.

Макрон согласился с мнением Путина о фундаменте мира в Газе

Макрон согласился с мнением Путина о фундаменте мира в Газе

Ранее Лайф рассказывал о недавнем визите Макрона в Израиль. В аэропорту имени Бен-Гуриона президент Франции встретился с семьями заложников палестинского исламистского движения ХАМАС. Говоря о погибших, удерживаемых в плену и пропавших без вести гражданах, политик выразил солидарность нации с их семьями.

Николь Вербер
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