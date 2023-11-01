Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом

Французский лидер Эмманюэль Макрон с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Астану, где у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Президента Франции Эмманюэля Макрона встретили в Астане. Видео © t.me / UKIMET

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Фото © Пресс-служба Правительства Республики Казахстан

В аэропорту казахской столицы в снежную погоду Макрона приветствовал премьер-министр Алихан Смаилов, который в ходе короткой беседы выразил уверенность, что приезд политика станет новым импульсом для дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя государствами.

Теперь Макрону предстоит встреча с Токаевым, в ходе которой стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также затронут международную и региональную повестку. После встречи с казахским президентом французский лидер планирует посетить Узбекистан.