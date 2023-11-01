Спасателей шокировало увиденное, когда они вскрыли застрявший с парнем лифт в Уфе

В Уфе молодой человек застрял в лифте, попытался выбраться сам, но заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

В Уфе мужчина уснул в шахте лифта. Фото © VK / Управление гражданской защиты Уфы

Спасателям поступил странный звонок. Мужчина уверял, что с его 21-летним другом что-то случилось. Тот собирался к нему в гости и уже был у лифта, но до квартиры так и не добрался. Прибывшие на место специалисты выяснили, что лифт застрял межд 7 и 8 этажами, но видимо молодой человек решил самостоятельно выбраться.

"Парень не нашёл иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб", — поделились спасатели.

В найденной нише молодой человек удобно устроился и заснул. Его разбудили и помогли спуститься. Он так и не смог объяснить, почему решил вздремнуть в таких экстремальных условиях.