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1 ноября, 09:46

Спасателей шокировало увиденное, когда они вскрыли застрявший с парнем лифт в Уфе

В Уфе молодой человек уснул в шахте лифта, пытаясь вылезти из застрявшей кабины

<p>В Уфе мужчина уснул в шахте лифта. Фото © VK /<a href="https://vk.com/ufa_ss112?w=wall-76911840_12685" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Управление гражданской защиты Уфы</a></p>

В Уфе мужчина уснул в шахте лифта. Фото © VK / Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе молодой человек застрял в лифте, попытался выбраться сам, но заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

В Уфе мужчина уснул в шахте лифта. Фото © VK / Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе мужчина уснул в шахте лифта. Фото © VK / Управление гражданской защиты Уфы

Спасателям поступил странный звонок. Мужчина уверял, что с его 21-летним другом что-то случилось. Тот собирался к нему в гости и уже был у лифта, но до квартиры так и не добрался. Прибывшие на место специалисты выяснили, что лифт застрял межд 7 и 8 этажами, но видимо молодой человек решил самостоятельно выбраться.

"Парень не нашёл иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб", — поделились спасатели.

В найденной нише молодой человек удобно устроился и заснул. Его разбудили и помогли спуститься. Он так и не смог объяснить, почему решил вздремнуть в таких экстремальных условиях.

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Ранее сообщалось, что на Урале женщина полчаса провисела вниз головой в лифте, который поехал с открытыми дверями. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом стопы, вывихи, порванные связки.

Татьяна Миссуми
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