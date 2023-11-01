"МегаФон" ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродажного бума

"МегаФон" подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси. Как сообщили Лайфу в пресс-службе компании, такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений по всей России, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

Ноябрь традиционно считается высоким сезоном торговли, когда стартуют распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. В этом месяце также фиксируется пиковая нагрузка на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, ноябрь — самый загруженный месяц года: так, в прошлом году 14 дней месяца пробки были свыше восьми баллов.

Как отмечают в "МегаФоне", мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усреднённым значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни. В этот напряжённый период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. Именно поэтому "МегаФон" решил предоставить водителям такси и курьерам ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума. Это технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50%. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

Технология pre-5G представлена компанией в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать ёмкие с точки зрения интернет-трафика сервисы: возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без "зависаний" картинки.