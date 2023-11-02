Искусственный интеллект подключат к спутникам для новых исследований Земли

Изучать территорию Арктики и труднодоступные регионы планеты будут с помощью спутников и искусственного интеллекта. Для этого в России появятся новые сервисы космического мониторинга и анализа геопространственных данных. Об этом заявили участники Петербургского международного газового форума, который в эти дни проходит в Северной столице.

Как стало известно Лайфу, накануне сразу несколько компаний заключили соглашения о партнерстве в области искусственного интеллекта и аэрокосмических технологий. "Газпром космические системы" и Сбер договорились о реализации совместной программы дистанционного зондирования Земли, а "Газпром нефть" объявила о сотрудничестве со спутниковыми операторами с целью развития технологий для исследований Арктики и экологического мониторинга.