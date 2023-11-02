Искусственный интеллект подключат к спутникам для новых исследований Земли
Искусственный интеллект повысит точность расчётов и прогнозирования при оказании геоинформационных услуг. Инфографика © "Газпром СПКА"
Изучать территорию Арктики и труднодоступные регионы планеты будут с помощью спутников и искусственного интеллекта. Для этого в России появятся новые сервисы космического мониторинга и анализа геопространственных данных. Об этом заявили участники Петербургского международного газового форума, который в эти дни проходит в Северной столице.
Как стало известно Лайфу, накануне сразу несколько компаний заключили соглашения о партнерстве в области искусственного интеллекта и аэрокосмических технологий. "Газпром космические системы" и Сбер договорились о реализации совместной программы дистанционного зондирования Земли, а "Газпром нефть" объявила о сотрудничестве со спутниковыми операторами с целью развития технологий для исследований Арктики и экологического мониторинга.
В перспективе эти решения могут быть востребованы многими другими отраслями. В частности, применение искусственного интеллекта сделает процесс анализа аэрокосмических данных быстрее, обеспечит высокую детализацию цифровых картографических моделей и новый функционал их использования в промышленности, логистике и научных целях.