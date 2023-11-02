День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023 Как назвать ребёнка, родившегося в ноябре? Над этим задумываются многие, у кого в последнем осеннем месяце случится пополнение в семействе. Life.ru рассказывает о традиции отмечать день ангела и именины и советует, какие имена лучше выбрать. 2 ноября, 14:00 Как назвать ребёнка, родившегося в ноябре? Фото © Freepik.com

К традиции отмечать именины все уже привыкли. Мы часто поздравляем носителей имени какого-нибудь святого в день его небесного покровителя. Скажем, 6 декабря по церковному календарю День Александра Невского и мы поздравляем нашего знакомого Сашу с именинами. Однако мы можем и ошибиться, ведь память Александра Невского почитается по церковному календарю девять раз. Да и святых с именем Александр тоже много — неизвестно, в честь какого именно назвали нашего Сашу. Кстати, если человек сам не знает, в честь какого святого он назван, именины можно праздновать несколько раз. Но лучше выбрать одну дату, посвящённую определённому святому, либо ближайший день памяти святого после дня рождения, либо наиболее известный день памяти этого святого.

Календарь православных праздников на ноябрь-2023. Инфографика © LIFE

Есть разница и между именинами и днём ангела. Многие удивятся, ведь мы привыкли использовать эти названия торжественного дня как синонимы. Строго говоря, в церковной традиции день ангела — это день крещения человека. По представлениям верующих, у каждого крещёного человека есть свой ангел-хранитель, который "приставляется" к нему, чтобы молиться за своего подопечного перед Богом, и происходит это именно в день крещения. А именины (от слова имя) — день памяти святого, чьё имя дали человеку при крещении. Почему же тогда в день именин поздравляют с днём ангела? Вероятно, потому, что святые, в честь которых дано имя, как и ангелы-хранители, считаются нашими небесными покровителями. И их также иногда называли раньше ангелами. Однако не стоит всё же путать святых и ангелов-хранителей.

Конечно, ничего страшного, если вы поздравите Сашу с днём ангела в День Александра Невского, но разницу между святыми заступниками и ангелами вы теперь знаете.

Известный актёр Александр Панкратов-Чёрный отмечает именины в ноябре. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов (кстати, тоже именинник)

Итак, как же поздравлять правильно? Православный журнал "Фома" рекомендует: "С именинами тебя!" — когда праздник святого, в честь которого человека назвали. "С днём ангела тебя!" — когда дата крещения человека. Но никто не обидится, если вы поздравите с днём ангела и в день именин.

Кто из святых ангел-хранитель рождённым в ноябре?

Святой Павел — ангел-хранитель родившихся с 24 октября по 22 ноября. Их защищают иконы Божией Матери "Скоропослушница" и "Иерусалимская".

Святой Николай-угодник и святая Варвара — ангелы-хранители рождённых с 23 ноября по 21 декабря. Заступничества надо просить у икон Божией Матери "Тихвинская" и "Знамение".

В ноябре именины отмечают:

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян. 2 ноября: Александр, Артём, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Ян, Арина, Ирина, Матрёна. 3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Фёдор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея. 4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Фёдор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета. 5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья. 6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Пётр, Ян. 7 ноября: Валерий, Матрёна. 8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий. 9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина. 10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонилла, Прасковья, Феврония.

Балерина Анастасия Волочкова в ноябре будет отмечать именины два дня подряд — 11-го и 12 числа. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария. 12 ноября: Александр, Артём, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Пётр, Семён, Степан, Юлиан, Алёна, Анастасия, Елена, Илона. 13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артём, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Пётр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Фёдор, Яков, Ян. 14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Пётр, Савва, Теодор, Фёдор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана. 15 ноября: Константин. 16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Теодор, Фёдор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния. 17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян. 18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон. 19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрёна, Нина, Серафима. 20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Фёдор, Ян, Елизавета.

Эрудит Анатолий Вассерман тоже мог бы отметить именины в ноябре, но он — атеист. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа. 22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семён, Теодор, Тимофей, Фёдор, Ян, Евстолия, Матрёна. 23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Пётр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга. 24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Фёдор, Яков, Стефания. 25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Фёдор, Ян. 26 ноября: Герман, Иван, Ян. 27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Теодор, Фёдор, Филипп, Анна. 28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Пётр, Филипп, Фома. 29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Фёдор, Ян. 30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

Популярные имена для девочек, рождённых в ноябре:

Имя Елизавета переводится как "почитающая Бога". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

4, 14, 20 ноября: Елизавета — от древнееврейского имени Элишеба — "мой Бог — клятва", "почитающая Бога".

Елизавета — от древнееврейского имени Элишеба — "мой Бог — клятва", "почитающая Бога". 12 ноября: Елена — от древнегреческого имени Хелене — "светлая".

Елена — от древнегреческого имени Хелене — "светлая". 23 ноября: Ольга — от древнескандинавского имени Hélga — "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", а также древнеславянское имя, произошедшее от имён Вольга, Волх — "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

Ольга — от древнескандинавского имени Hélga — "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", а также древнеславянское имя, произошедшее от имён Вольга, Волх — "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая". 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября: Анна — от древнееврейского имени Ханна — "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Анна — от древнееврейского имени Ханна — "милость", "благодать", "сила", "храбрость". 11, 12 ноября: Анастасия — женская форма от Анастасий, произошедшего от древнегреческого имени Анастасиос — "воскресший".

Анастасия — женская форма от Анастасий, произошедшего от древнегреческого имени Анастасиос — "воскресший". 11 ноября: Мария — от древнееврейского имени Мирьям — "желанная", "горькая", "безмятежная".

Мария — от древнееврейского имени Мирьям — "желанная", "горькая", "безмятежная". 16 ноября: Светлана — славянское имя — "светлая" от греческого имени Фотиния — "свет".

Светлана — славянское имя — "светлая" от греческого имени Фотиния — "свет". 19 ноября: Александра — женская форма от Александр, произошедшего от древнегреческого имени Александрос: алекс — "защищать" и андрос — "мужчина", "человек".

Александра — женская форма от Александр, произошедшего от древнегреческого имени Александрос: алекс — "защищать" и андрос — "мужчина", "человек". 19 ноября: Нина — от еврейского слова "нин" — "правнучка", в переводе с грузинского языка — "юность", от шумерского — "госпожа".

Нина — от еврейского слова "нин" — "правнучка", в переводе с грузинского языка — "юность", от шумерского — "госпожа". 30 ноября: Виктория — от латинского victoria — "победа".

Популярные имена для мальчиков, рождённых в ноябре:

1, 3, 8, 10, 14, 22, 25, 27, 28, 29 ноября: Дмитрий — от древнегреческого имени Деметриос — "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".

Дмитрий — от древнегреческого имени Деметриос — "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец". 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30 ноября: Иван — от древнееврейского имени Йоханан — "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн — "помилованный Богом".

Иван — от древнееврейского имени Йоханан — "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн — "помилованный Богом". 1, 3, 13, 16, 20, 27, 29 ноября: Сергей — от римского родового имени Sergius — "знатный", "высокий".

Сергей — от римского родового имени Sergius — "знатный", "высокий". 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27 ноября: Александр — от древнегреческого имени Александрос: алекс — "защищать" и андрос — "мужчина", "человек".

Александр — от древнегреческого имени Александрос: алекс — "защищать" и андрос — "мужчина", "человек". 2, 11, 12, 13 ноября: Леонид — от древнегреческого имени Леонидас — "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Леонид — от древнегреческого имени Леонидас — "подобный льву", "потомок льва", "сын льва". 2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 ноября: Михаил — от древнееврейского имени Михаэль — "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Михаил — от древнееврейского имени Михаэль — "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога". 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29 ноября: Николай — от древнегреческого имени Николаос — "победитель народов".

Николай — от древнегреческого имени Николаос — "победитель народов". 2, 4, 11, 16, 19, 20, 21 ноября: Павел — от римского родового имени Paulus — "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Павел — от римского родового имени Paulus — "скромный", малый", "незначительный", "младший". 2, 6, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 28 ноября: Пётр — от древнегреческого имени Петрос — "камень", "твёрдый", "надёжный".

Значение имени Сергей происходит от римского родового имени Sergius — "знатный", "высокий". Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

3, 6, 11, 13, 20, 22, 23, 27 ноября: Алексей — от древнегреческого имени Алексиос — "защитник".

Алексей — от древнегреческого имени Алексиос — "защитник". 3, 13, 19 ноября: Анатолий — от древнегреческого имени Анатолиос, произошедшего от анатоле — "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции).

Анатолий — от древнегреческого имени Анатолиос, произошедшего от анатоле — "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции). 3, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29 ноября: Василий — от древнегреческого имени Басилейос — "царский, царственный".

Василий — от древнегреческого имени Басилейос — "царский, царственный". 3, 4, 5, 16, 25 ноября: Владимир — от древнерусского имени Володимѣръ — "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr — "властелин, правитель" + mærr — "знаменитый, славный".

Владимир — от древнерусского имени Володимѣръ — "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr — "властелин, правитель" + mærr — "знаменитый, славный". 3, 4, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27 ноября: Константин — от латинского слова constans — "постоянный", "стойкий".

Константин — от латинского слова constans — "постоянный", "стойкий". 9, 11 ноября: Андрей — от древнегреческого имени Андреас, произошедшего от андрос — "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".