В Китае рассчитывают достроить пятую станцию в Антарктиде в 2024 году

В Китае планируют достроить новую станцию около моря Росса к февралю следующего года. Это будет пятая научно-исследовательская станция Китая в Антарктиде. Об этом сообщает Global Times.

По информации издания, 1 ноября стартовала сороковая китайская антарктическая научная экспедиция, которая продлится более пяти месяцев. В неё отправились три судна: научно-исследовательские ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2", а также грузовое судно "Тяньхуэй". Они перевозят материалы для строительства станции.

Всего в экспедицию отправилось более 460 человек. В рамках поездки они будут исследовать влияние изменения климата на экосистему Антарктиды, а также роль этого региона в глобальном изменении климата. Издание пишет, что исследователи также проанализируют биологическую экологию, морскую среду и экосистему.

В Антарктиде уже построили станции "Куньлунь", "Чанчэн", "Тайшань" и "Чжуншань". Летом на объекте площадью 5244 квадратных метра смогут находиться 80 человек, а зимой — только 30.