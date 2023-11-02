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2 ноября, 07:43

В Китае рассчитывают достроить пятую станцию в Антарктиде в 2024 году

Global Times: КНР планирует достроить пятую станцию в Антарктиде в 2024 году

В Китае планируют достроить новую станцию около моря Росса к февралю следующего года. Это будет пятая научно-исследовательская станция Китая в Антарктиде. Об этом сообщает Global Times.

По информации издания, 1 ноября стартовала сороковая китайская антарктическая научная экспедиция, которая продлится более пяти месяцев. В неё отправились три судна: научно-исследовательские ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2", а также грузовое судно "Тяньхуэй". Они перевозят материалы для строительства станции.

Всего в экспедицию отправилось более 460 человек. В рамках поездки они будут исследовать влияние изменения климата на экосистему Антарктиды, а также роль этого региона в глобальном изменении климата. Издание пишет, что исследователи также проанализируют биологическую экологию, морскую среду и экосистему.

В Антарктиде уже построили станции "Куньлунь", "Чанчэн", "Тайшань" и "Чжуншань". Летом на объекте площадью 5244 квадратных метра смогут находиться 80 человек, а зимой — только 30.

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А ранее Лайф писал, что американские геологи нашли русла древних рек подо льдами Антарктиды. По словам учёных, реки могли появиться здесь десятки миллионов лет назад. Исследователи в этом регионе изучали движение ледового щита на поверхности материка, чтобы в дальнейшем появилась возможность предугадывать последствия сдвигов для Мирового океана.

Обложка ©

Getty Images / Alessandro Dahan

Дарья Нарыкова
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