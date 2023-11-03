Драконы и олени в "цифре": Забытые сказки Крайнего Севера возродили в формате аудиоспектаклей

Забытые сказки народов Крайнего Севера в России не просто спасли от забвения, но и возродили в формате аудиоспектаклей. Некоторые из этих древних легенд были записаны со слов коренных жителей ещё в начале прошлого века и сохранились в редких печатных изданиях. До появления аудиоверсии их можно было найти лишь на полках региональных библиотек, но теперь волшебные персонажи из старинных легенд получили "цифровую" жизнь.

Превратить малоизвестные мифы и легенды в современные радиоспектакли помогли волонтёры. Они собрали несколько часов записей фольклора северных кочевников, оленеводов и мореходов. И теперь для детей и взрослых доступен полноценный аудиотеатр, где в главных ролях — драконы, звери и другие магические существа, а говорят герои сказок голосами российских артистов и радиоведущих.

Герои сказок Крайнего Севера. Иллюстрация предоставлена Лайфу

Сказочная подборка знакомит с культурой и историей 15 коренных народов, среди которых — вепсы, поморы, ханты, манси, ненцы, селькупы, юкагиры, долганы, эвенки и сибирские татары. География их проживания охватывает почти весь север страны: Якутия, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Омская, Тюменская, Томская, Сахалинская, Архангельская и Мурманская области.

Например, мансийская сказка "Гордый олень" рассказывает нам о том, как в давние времена человек подарил красивые рога оленю и они стали дружно жить. Эта сказка учит быть сильным и смелым, не страшиться неизвестности, не поддаваться страхам.

Герои сказок Крайнего Севера. Иллюстрация предоставлена Лайфу

Как говорит старший преподаватель кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена Вера Чебоксарова, сказка для народов Севера — и инструмент передачи знаний, и способ скрасить досуг в условиях ежедневного выживания. Большое внимание в этих сказках уделяется миру животных — внешнему виду и повадкам зверей, которые северные жители объясняли по-своему.

Герои сказок Крайнего Севера. Иллюстрация предоставлена Лайфу