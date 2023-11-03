На следующей неделе курс валют планирует преодолеть новый рубеж: Сколько будет стоить рубль На следующей неделе станет понятно, продолжится ли тренд на укрепление рубля. В начале ноября экономисты заметили на валютном рынке новую тенденцию. Какой курс доллара, евро и юаня ожидают на рынке? 2 ноября, 22:41 Экономисты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В ближайшую неделю — с 6 по 10 ноября 2023 года — на валютный рынок будут оказывать влияние четыре фактора. Принятые меры по обязательной репатриации части валютной выручки экспортёров окажут поддержку рублю. Жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка с ключевой ставкой 15% годовых, вероятно, приведёт к снижению спроса на валюту со стороны импортёров. Меняется динамика курса доллара — он сдаёт позиции на глобальном валютном рынке после заседания ФРС США. Цены на нефть будут продолжать способствовать росту экспортной выручки и притоку валюты в страну. Такой анонс сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что сейчас курс доллара торгуется выше ключевой поддержки 92,00 рубля. Если цена удержится выше неё до 7 ноября, то котировки двинутся вверх против перечисленных фундаментальных факторов.

— Покупателям нужно пройти уровень 94,5 рубля, чтобы вернуть курс на 97,50. Экспортёрам нужен слабый рубль, поэтому они будут оттягивать продажи валюты по максимуму, чтобы продать валюту по выгодному курсу. Пока ориентир по доллару — 94,50 рубля. По оптимистичному сценарию: курс доллара может упасть до 90 рублей и ниже. Однако рубль укрепился к доллару на 9% с 9 октября и ценовая модель сигнализирует о готовности рынка продавать рубль, — пояснил Владислав Антонов.

По его словам, на курс валют будет влиять динамика движения доллара и цен на нефть. Баррель Brent стоит 85,77 доллара. На следующей неделе есть вероятность коррекции после падения уровня 89,50–90,00. Снижение индекса доллара и восстановление цен на нефть положительно скажутся на рубле.

Владислав Антонов обратил внимание, что в паре евро/рубль ситуация неопределённая. Курс евро спокойно может упасть до 96 рублей. Сейчас рубль к нему ослабляется из-за укрепления евро на Форексе. Если на следующей неделе всё-таки давление на рубль усилится, то в качестве цели стоит рассмотреть уровень 101. Для пары юань/рубль проглядывается восходящая коррекция до 13.

— У рубля есть возможность ещё укрепиться после введения указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортёрами, повышения ключевой ставки ЦБ до 15%. Инвесторы будут следить за ценами на сырьё, геополитикой, возможно, какие-то заявления будут от финансовых властей. Пара USD/RUB пока не может преодолеть уровень 92,5. Его пробой откроет дорогу к 90, — рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Мы могли видеть уверенный рост рубля на фоне пика налогового периода в октябре. А поскольку экспортёры, согласно новому указу президента, продавали валюту, курс доллара впервые за последнее время опустился ниже 95 рублей. В ближайшую неделю укрепление нацвалюты продолжится. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его словам, этому будут способствовать рост ВВП России, нормализация внешнеторгового баланса, эффект повышения ключевой ставки и, конечно, продажа валюты экспортёрами. В ближайшую неделю ожидаются курсы мировых валют в следующем коридоре: порядка 92 рублей — за доллар, порядка 97 рублей — за евро и около 12,6 рубля — за юань.

— Наш прогноз по курсам на следующую неделю такой: рубль/доллар 91–94, рубль/евро до 100, рубль/юань 12,5–12,9. Среди событий, которые действительно влияют на курс, выделяем указ президента. В указ включены все крупные экспортёры. Ожидаем его дальнейшее влияние. После окончания налогового периода мы не увидели традиционного ослабления рубля. Приписываем это также указу президента, — отметил аналитик "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева