Останки древней планеты: Учёные объяснили загадочные аномалии, обнаруженные в недрах Земли

Ранее преобладавшая теория утверждала, что около 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с крупной планетой Тейя, в результате чего и сформировалась Луна. Однако новое исследование показывает высокую схожесть в составах Земли и Луны. Дело в том, что в 1980-х геофизики нашли около центра Земли (под Африкой и Тихим океаном) два гигантских пятна, отличающихся от окружающей их мантии. В связи с этим теперь учёные предполагают, что это не что иное, как останки Тейи, которые поглотила Земля.