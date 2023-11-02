Останки древней планеты: Учёные объяснили загадочные аномалии, обнаруженные в недрах Земли
Nature: Обнаруженные в недрах Земли аномалии оказались останками древней планеты
Китайские учёные нашли доказательство древнего удара космического тела по Земле, который миллиарды лет назад сформировал Луну. Результатом того столкновения стали оставшиеся до сегодняшнего дня две сейсмические аномалии в недрах Земли, говорится в исследовании специалистов, которое опубликовал журнал Nature.
Ранее преобладавшая теория утверждала, что около 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с крупной планетой Тейя, в результате чего и сформировалась Луна. Однако новое исследование показывает высокую схожесть в составах Земли и Луны. Дело в том, что в 1980-х геофизики нашли около центра Земли (под Африкой и Тихим океаном) два гигантских пятна, отличающихся от окружающей их мантии. В связи с этим теперь учёные предполагают, что это не что иное, как останки Тейи, которые поглотила Земля.
"Наша работа показывает, что это гигантское столкновение оказало долгосрочное воздействие на всю эволюцию Земли и потенциально может объяснить, почему Земля геологически уникальна по сравнению с другими каменистыми планетами", — отметил ведущий автор исследования Цянь Юань.
А ранее Лайф писал о неожиданной версии природы неизвестного объекта на окраине Солнечной системы. Согласно гипотезе, транснептуновый феномен — это и не планета, и не чёрная дыра.
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