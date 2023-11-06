Повышают ставки по уже выданным кредитам: В каких случаях банк может увеличить выплаты заёмщика Банки начали активно повышать проценты по кредитам. Это стало следствием повышения ключевой ставки. С одной стороны, банки не могут повышать выплаты по уже выданным займам. С другой — из этого правила есть исключения. Кому могут повысить ставку по действующему кредиту? 5 ноября, 22:41 В ряде случаев банки могут повысить ставки по уже выданным кредитам. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Банк не имеет права в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту, если в кредитном договоре предусмотрена фиксированная ставка. При этом он может направить письмо клиенту с обоснованием повышения. В первую очередь это касается кредитов корпоративным клиентам. Клиент вправе не отвечать на данное письмо. Однако если заключён договор на предоставление кредитной линии, то высока вероятность, что банк будет настаивать, что новый транш будет уже по более высокой ставке либо договор кредитной линии будет расторгнут. Об этом рассказала доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

— По договорам физических лиц банки обычно не обращаются к клиентам об изменении ставки. Если, конечно, это не связано с выполнением условий договора. Например, если заёмщик нарушил условия кредитования (не заключил договор страхования, не оформил залог), то ставку могут повысить, — пояснила Светлана Зубкова.

В то же время она обратила внимание, что банки всё чаще предлагают клиентам плавающие ставки по кредитам. Если в договоре предусмотрена такая ставка, то банк самостоятельно меняет ставку на основании условий, заложенных в договоре. В настоящее время обсуждается принятие закона, запрещающего предоставлять кредиты по плавающим процентным ставкам отдельным категориям физических лиц, но пока он не принят.

— Если клиент отказался от страховки в рамках кредитного или ипотечного договора, повысить ставку на 1% банк может легко. Если клиент совершил просрочку платежа по кредиту, даже если просрочка составила один или два дня, банк также повышает ставку по кредиту, повышение может составить 1% или даже больше, — рассказала инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

В феврале 2022 года была принята мера, запрещающая банкам повышать ставку по кредитам физлиц, выданным до 27 февраля 2022 года. Однако это локальная мера (ст. 7.2 закона 106-ФЗ).

Банк не имеет права в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту, если в кредитном договоре предусмотрена фиксированная ставка. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

— Необходимо обратить внимание, что в кредитном договоре банк практически всегда прописывает требования к заёмщику. Если они не выполняются, то банк может повысить ставку в одностороннем порядке. Это касается как физических, так и юридических лиц. Обычно эти пункты в договоре прописаны очень подробно, — уточнила Светлана Зубкова.

Если в условиях кредитного договора прописана возможность изменения процентной ставки в определённых ситуациях, банк имеет право поднять ставку. Эти условия обычно оговариваются заранее и могут включать в себя изменение ключевой ставки или других финансовых показателей. Например, если клиент был зарплатным, а впоследствии ушёл с работы и перестал использовать карту необходимое количество раз. Об этом рассказала эксперт ОЮЦ "Парфенон" Диана Суворова.

— Если заёмщик пропускает платежи или нарушает условия кредитного договора, банк может применить штрафные проценты или повысить процентную ставку в соответствии с условиями договора, — добавила Диана Суворова.

Авторы Нина Важдаева