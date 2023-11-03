Для женщин Саяногорска 2023-й стал годом новых возможностей Крупный бизнес помогает развитию предпринимательства и реализации женских инициатив. В России открылся доступный центр досуга с целой серией бесплатных услуг. 3 ноября, 14:34 Для женщин Саяногорска 2023-й стал годом новых возможностей. Обложка © Ирина Воронина

В России появилась возможность объединить инициативных женщин и создать условия для реализации их проектов и развития предпринимательства в социальной сфере в целом. Это главное предназначение Центра досуга и самореализации "Атмосфера", который был открыт весной.

Площадка создана при поддержке компании РУСАЛ и в русле философии её основателя Олега Дерипаски. Она сразу же стала точкой притяжения для жительниц Саяногорска. За 6 месяцев работы здесь прошло более 100 мероприятий, собравших в общей сложности около 1500 участников.

В центре регулярно проходят тематические праздники, такие как "Пасхальные традиции" или концерт ко Дню Победы. Особое внимание было обращено на аудиторию будущих выпускников местных школ, для которых была организована профориентационная программа с двумя фестивалями — "Город профессий" и "Как поступить правильно". Площадка центра "Атмосфера" также активно используется волонтёрами: здесь проводятся регулярные встречи волонтёров алюминиевой компании и женского совета предприятия для организации и обсуждения важных событий.

Резидентами центра являются физические лица и самозанятые. Они получают доступ к его площадкам и сервисам. Сотрудники оказывают резидентам информационную поддержку, публикуя анонсы мероприятий на различных интернет-ресурсах, а также помогая с онлайн-записью на них.

Фото © Ирина Воронина

Осенью 2023 года после обращения жительниц города руководитель проекта по созданию женских советов и центров досуга и самореализации компаний РУСАЛ и Эн+ Галина Ратникова решила проводить в центре мероприятия для детей. Сейчас это занятия дополнительного образования по живописи, английскому языку, подготовке к школе, экологии и детская гимнастика.

Во время каникул в центре "Атмосфера" проходят занятия для детей. Летом здесь был лагерь дневного пребывания, а в осенние каникулы в нём смогли побывать подростки, которые в компании известных блогеров узнали не только о возможностях, но и об опасности долгого нахождения в социальных сетях. Кроме съёмок для детей был организован танцевальный флешмоб на улице. Проект "Юный блогер" стал очередным в списке образовательных детских мероприятий центра, проходящих во время школьных каникул. Организаторами каждых таких занятий становятся активные жительницы Саяногорска.

Открытие центра в марте 2023 года состоялось благодаря предприятию, которое активно занимается развитием социальной сферы и инфраструктуры, направленной в том числе на создание условий для самореализации и саморазвития жителей городов и посёлков ответственности компании. Эти принципы были сформированы и заложены в стратегию компании её основателем Олегом Дерипаской и уже много лет являются важной частью её социальной политики.

Сейчас появились идеи о расширении площадки, чтобы по соседству создать также центр для детей. Специалисты уже изучают предложения и рассматривают возможные варианты реализации этой идеи, которая позволит создать единую экосистему для взрослых и детей.

Авторы Валерия Мишина