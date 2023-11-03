В Госдуме заметили человека, похожего на лидера волгоградской ОПГ
V1: В Госдуме заметили бывшего криминального авторитета Алиетдина Махмудова
Командира подразделения "Шторм Z" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Алиетдина Махмудова заметили в Госдуме. Об этом сообщает волгоградское издание V1, публикуя фото, на котором он изображён с депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. В руках парламентарий держит папку для документов, а Махмудов, сменивший бронежилет на деловой костюм, — предмет, похожий на паспорт.
Алиетдин Махмудов (слева) и Андрей Луговой (справа) в Госдуме. Обложка © V1.ru
Издание напоминает, что Махмудов был приговорён к 17,5 года колонии за организацию убийства авторитетного волгоградского бизнесмена Сергея Брудного в 2011 году. Также его осудили за вымогательство у председателя национальной культурной автономии корейцев.
По данным СМИ, Махмудов явлется уроженцем Дагестана — в 2015 году его приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Сергея Брудного и ранение осуждённого за терроризм арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова в мае 2014 года. По данным следствия, киллеры стреляли в них в центре города по заказу Махмудова. Лайф рассказывал об этой истории, похожей на сериалы про лихие девяностые.