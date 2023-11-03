В Госдуме заметили человека, похожего на лидера волгоградской ОПГ

Командира подразделения "Шторм Z" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Алиетдина Махмудова заметили в Госдуме. Об этом сообщает волгоградское издание V1, публикуя фото, на котором он изображён с депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. В руках парламентарий держит папку для документов, а Махмудов, сменивший бронежилет на деловой костюм, — предмет, похожий на паспорт.

Алиетдин Махмудов (слева) и Андрей Луговой (справа) в Госдуме. Обложка © V1.ru

Издание напоминает, что Махмудов был приговорён к 17,5 года колонии за организацию убийства авторитетного волгоградского бизнесмена Сергея Брудного в 2011 году. Также его осудили за вымогательство у председателя национальной культурной автономии корейцев.