В тылу врага: Отмечаем День военного разведчика в России Разведка — это "глаза и уши" Вооружённых сил, настоящая армейская элита. Когда отмечается День военного разведчика, каковы история и традиции и как можно поздравить разведчика с его днём — читайте на Life.ru. 4 ноября, 21:01 В День военного разведчика принято поздравлять весь личный состав подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ). Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Опираясь на боевые традиции своих предшественников, постоянно совершенствуя профессиональные навыки и умения, военные разведчики успешно решают масштабные и ответственные задачи по своевременному выявлению угроз национальной безопасности, укреплению обороноспособности государства. Их работа является важнейшей составляющей ведения современных боевых действий. Специалистам, занимающимся данной деятельностью, посвящён профессиональный праздник, который отмечается сегодня.



Когда отмечают День военного разведчика

В России каждый год 5 ноября отмечается День военного разведчика. Общегосударственным выходным он не является. Данная дата была закреплена указом президента Владимира Путина ещё в 2006 году. В 2023 году праздник будет отмечаться 24-й раз.

Поздравительное видео ко Дню военного разведчика © YouTube / Минобороны России

История и традиции праздника

Официальное празднование Дня военного разведчика началось после издания приказа министра обороны от 12.10.2000 года № 490. Ранее праздник отмечался неформально. А в 2006 году глава государства закрепил событие в списке памятных дат, подчеркнув важность этой профессии для защиты страны. Подписание приказа президентом выразило уважение и стремление повысить престижность военной специальности.

Установленная дата Дня военного разведчика имеет символическое значение, связанное с созданием Регистрационного управления 5 ноября 1918 года. Эта структура входила в состав полевого штаба Красной армии и осуществляла разведывательные функции, став прародителем Главного разведывательного управления (ГРУ).

По традиции офицеры и курсанты собираются за праздничными столами. Произносятся тосты в честь коллег. Звучат поздравления и пожелания крепкого здоровья и мирного неба над головой. Участники торжества рассказывают истории из своей службы, обсуждают планы на будущее и демонстрируют фотографии из своих альбомов.

Подразделения военной разведки

Разведывательные соединения и воинские части относятся к специальным войскам Сухопутных войск и предназначены для выполнения широкого спектра задач в целях обеспечения штабов информацией о противнике, состоянии местности и погоды и для недопущения внезапности действий противника. В интересах Сухопутных войск разведку ведут штатные разведывательные подразделения общевойсковых соединений (мотострелковых и танковых бригад), соединения и части специального назначения, радио- и радиотехнической разведки армейских и окружных комплектов, а также разведывательные части и подразделения родов войск и специальных войск Сухопутных войск.

И в заключение приведём несколько примеров, как можно поздравить своих знакомых разведчиков.

Разведка — это "глаза и уши" Вооружённых сил. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Стратегическая разведка

Военный разведчик — опасная, но такая важная профессия. Вы верные защитники нашей Родины, от вас зависит спокойствие страны. Вы — надёжный щит, опора и надежда. Сегодня ваш праздник. Разрешите от всей души поздравить вас и пожелать прежде всего крепкого здоровья, во всём удачи и надёжных, верных товарищей. Пусть в вашей личной жизни всё складывается как нельзя лучше. Всех земных благ вам, достатка и благополучия. Будьте счастливы, и пусть добрый ангел всегда оберегает вас.

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Секретная, важная и сложная должность — разведчик. Это люди смелые, умные и бдительные. Они, рискуя жизнью, оберегают наш с вами покой, доблестно охраняют честь страны. Разрешите поздравить вас с праздником. Желаем от всей души вам здоровья, огромной радости, прекрасного настроения. Будьте всегда в отличной форме. Пусть удача сопровождает вас на каждом шагу, пусть сбываются все мечты. Пусть всегда вас ценят и понимают. Благополучия вам, всех земных благ и достатка. Пусть в ваших семьях царят уют и любовь. Мира вам, веры и надежды.

Разведчиков, проникающих в расположение противника во время военных действий, называют лазутчиками. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Оперативная разведка

Твоя профессия наполнена героизмом, отвагой и мужеством. Ты всегда в строю, защищая нашу Родину. Сегодня прекрасный праздник — День разведчика. Разреши искреннее поздравить тебя и пожелать огромного счастья, мирного неба, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Пусть непременно сбудется всё то, о чём ты мечтаешь, пусть твоя карьера стремительно поднимается ввысь. Пусть в семье царят благополучие и любовь. Выдержки, терпения тебе и удачи во всех начинаниях.

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Личным знакомством с человеком, который может выведать все тайны и остаться незамеченным, можно лишь гордиться. И я рад, что сегодня могу поздравить тебя с профессиональным праздником — Днём военного разведчика! Хочу пожелать тебе отменного здоровья, сил и смелости, чтобы в случае надобности ты стал незаменимым человеком в нелёгком деле защиты нашей Родины!

Тактическая разведка

В зоне действий боевых, Знаем точно, невозможно Без разведчиков лихих Планы строить обороны. И стратегию атак Разработать крайне сложно… Ведь узнать, что мыслит враг, Лишь один разведчик может. От души сегодня мы В праздник этот, в День разведки, Пожелать всем вам хотим, Чтобы были нервы крепки. Чтоб спокойствия запас Не расходовался даром, Чтоб на личном фронте вас Лишь одни удачи ждали!

Авторы Андрей Ананьев