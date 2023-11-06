Блиновская обвинила ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста
Mash: Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста
Инфоцыганку Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Сама блогерша утверждает, что сигнал на браслете отслеживания геопозиции сбивают системы ПВО, расположенные неподалёку от дома.
По информации Mash, браслет на её ноге привязан к системе контроля. Если она выходит из дома, сотрудникам ФСИН поступает сигнал. Нарушения были зафиксированы не раз, но сама Блиновская уверяет, что это из-за систем ПВО рядом с домом, которые глушат датчик.
Сотрудники органов приезжали к королеве марафонов, однако нарушений не увидели, она была дома. Вот только в результате проверки выяснилось, что систем ПВО рядом с её усадьбой нет и их нахождение никак не помешало бы сигналу.
Ранее Лайф сообщал, что суд в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской продлил на три месяца срок наложения обеспечительных мер на расчётные счета компаний третьих лиц, общая стоимость которых оценивается в 64 миллиарда рублей.
ТАСС / Сандурская Софья