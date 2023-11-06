Блиновская обвинила ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста

Инфоцыганку Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Сама блогерша утверждает, что сигнал на браслете отслеживания геопозиции сбивают системы ПВО, расположенные неподалёку от дома.

По информации Mash, браслет на её ноге привязан к системе контроля. Если она выходит из дома, сотрудникам ФСИН поступает сигнал. Нарушения были зафиксированы не раз, но сама Блиновская уверяет, что это из-за систем ПВО рядом с домом, которые глушат датчик.

Сотрудники органов приезжали к королеве марафонов, однако нарушений не увидели, она была дома. Вот только в результате проверки выяснилось, что систем ПВО рядом с её усадьбой нет и их нахождение никак не помешало бы сигналу.