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6 ноября, 10:26
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Блиновская обвинила ПВО в проблемах с соблюдением домашнего ареста

Mash: Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Инфоцыганку Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Сама блогерша утверждает, что сигнал на браслете отслеживания геопозиции сбивают системы ПВО, расположенные неподалёку от дома.

По информации Mash, браслет на её ноге привязан к системе контроля. Если она выходит из дома, сотрудникам ФСИН поступает сигнал. Нарушения были зафиксированы не раз, но сама Блиновская уверяет, что это из-за систем ПВО рядом с домом, которые глушат датчик.

Сотрудники органов приезжали к королеве марафонов, однако нарушений не увидели, она была дома. Вот только в результате проверки выяснилось, что систем ПВО рядом с её усадьбой нет и их нахождение никак не помешало бы сигналу.

Суд оставил под домашним арестом "королеву марафонов" Блиновскую

Суд оставил под домашним арестом "королеву марафонов" Блиновскую

Ранее Лайф сообщал, что суд в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской продлил на три месяца срок наложения обеспечительных мер на расчётные счета компаний третьих лиц, общая стоимость которых оценивается в 64 миллиарда рублей.

Обложка ©

ТАСС / Сандурская Софья

Александра Мышляева
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    Вацлав Шакуровсегодня в 10:51

    Конченная на всю голову воровка...

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