Матвиенко мечтает создать Министерство счастья в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко снова предложила сформировать в стране "Министерство счастья", которое проверяло бы все принимаемые законы на предмет соответствия цели — сделать людей счастливыми. Об этом политик сказала на форуме "Знание.Первые".
"Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России Министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", — объяснила она и добавила, что инициативу мало кто поддерживает.
Ранее Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон, который исключает из законодательства России положения об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положения в нашей стране.