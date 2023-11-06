Матвиенко мечтает создать Министерство счастья в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко снова предложила сформировать в стране "Министерство счастья", которое проверяло бы все принимаемые законы на предмет соответствия цели — сделать людей счастливыми. Об этом политик сказала на форуме "Знание.Первые".

"Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России Министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми", — объяснила она и добавила, что инициативу мало кто поддерживает.