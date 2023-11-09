Символ наступающего 2024 года по восточному календарю: зелёный дракон Согласно восточному календарю год Дракона наступит лишь 10 февраля 2024 года. Но у нас в России Новый год встречают раньше, а с символом грядущего праздника лучше познакомиться заранее. Сегодня Life.ru рассказывает, с каким драконом нам всем предстоит встретиться. 8 ноября, 21:01 Зелёный деревянный дракон — символ 2024 года по восточному календарю. Фото © freepik.com/ vecstock

Как обычно, с приходом Нового года россиян ждут длинные выходные. В 2024 году они продлятся десять дней: с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Ну а в ночь с 31 декабря на 1 января все мы будем встречать год Дракона, хотя это не совсем верно, ведь восточный календарь основан на цикле лунных фаз и отличается от европейского: год Зелёного Деревянного Дракона по нему будет длиться с 10 февраля 2024 года по 28 января 2025 года.

Восточный календарь, также известный как китайский лунный календарь, является лунно-солнечной системой отсчёта времени, которая используется во многих азиатских странах, включая Китай, Японию и Корею. Он состоит из 12 лет, каждый год представлен символическим животным. Эти символы повторяются в двенадцатилетнем цикле, и каждый год также связан с одним из пяти элементов: деревом, огнём, землёй, металлом и водой. Каждое сочетание животного и элемента повторяется лишь раз в 60 лет.

Каким будет символ наступающего года?

Какой дракон будет в 2024 году? Фото © เมธากูร เจริญยุทธ / Unsplash

Итак, символ 2024 года — дракон, цвет — зелёный, элемент — дерево. Что же это значит?

1. Дракон. В китайской культуре дракон, в отличие от нашего Змея-Горыныча, считается могущественным и благородным существом. Он ассоциируется с силой, удачей и преуспеванием. Дракон — авторитетное животное, неслучайно он был символом императорской власти Китая. В прошлом простолюдинам запрещалось прикасаться к символическим изображениям — за это могли сурово наказать. Но как символ года Дракон — вовсе не такой грозный. Наоборот, считается, что под его покровительством всегда наступают едва ли не самые удачные времена. Мудрое мифическое существо способно подарить много радости людям. Но только в том случае, если относиться к нему уважительно и ни в коем случае не дразнить хозяина года своей глупостью.

2. Зелёный цвет. Он ассоциируется с природой, ростом, свежестью, плодородием, гармонией, миром и удачей. Зелёный цвет в китайской культуре означает гибкость, дипломатичность, умение приноровиться к обстоятельствам, спокойствие и возрождение. В китайской философии этот цвет также связан с энергией Ци (Qi), которая является жизненной силой, пронизывающей всё сущее. Во многих китайских обрядах и традициях зелёный используется для привлечения удачи и благополучия.

3. Дерево. В традиционной китайской философии дерево символизирует гармонию между небом и землёй. Оно представляет собой связующее звено между небесными и земными энергиями. Дерево также ассоциируется с идеей роста и развития как в физическом, так и в духовном смысле. Оно символизирует постоянное движение и преобразование, а также устойчивость и глубину.

Если верить символизму восточного календаря, то год Зелёного Деревянного Дракона сулит много хорошего: благоприятные перемены и решение многих накопившихся проблем. А если вспомнить, что зелёный цвет у китайцев символизирует ещё и народ, то можно ожидать, что Дракон проявит к простым жителям планеты особую благосклонность. Конечно, восточный календарь не является научно обоснованной системой и его символы имеют больше культурное и традиционное значение, чем астрономическую основу. Однако будем надеяться, что он не случайно всегда играл значительную роль в культуре и празднованиях многих азиатских народов, а за последнее время стал и частью европейской традиции.

Как задобрить Деревянного Дракона?

Что любит Дракон 2024? Фото © Matias Malka / Unsplash

Чтобы привлечь в дом удачу, конечно же, надо встретить Дракона наилучшим образом. Помним, что стихия 2024 года — дерево. И это предоставляет огромные возможности: мы можем, как растущее дерево, совершить мощный рывок в своём духовном и физическом развитии, надо только предпринять для этого правильные действия. И надо помнить, что без должной заботы дерево может и зачахнуть. А для встречи Нового года обязательно следует обзавестись изображением дерева. Лучше всего даже не изображением, а настоящим растением: купите миниатюрное деревце бонсай или маленькую ёлочку в горшочке — её можно украсить небольшими игрушками к Новому году. Но если живого растения в вашем доме нет, можно использовать, например, картину. Важно, чтобы крона была пышная и густая. А как вам такая идея: подставка в виде дерева с миниатюрными "листочками-фоторамками" в которых будут лица родных и близких?

Как правильно отмечать Новый год 2024?

Выбирая образ для встречи наступающего года Дракона, помните главный принцип: никакой рутины! Фото © Kristina Stepanidenko/ Unsplash

Где лучше встречать? Дракон в китайской мифологии — существо яркое и величественное, любит огненное веселье, поэтому никакой рутины! Этот новогодний вечер должен запомниться надолго. Лучше всего пойти в кафе, ресторан или в гости. Но, если не получается, можно встретить и дома, но шумно и красиво, чтобы хозяин года остался доволен.

Как украсить дом? Не сдерживайте себя, проявите фантазию, побольше гирлянд, ярких тканей и зелёных растений! И не забудьте самого героя праздника, найдите или приобретите мягкую игрушку или статуэтку в виде дракончика, подушку или скатерть с его изображением, да что угодно, лишь бы хозяин года стал гостем в вашем доме. И добавьте что-нибудь в китайском стиле — самое время!

Как накрыть стол? Стол должен быть нарядным и манящим: скатерть красная, обязательно свечи, гирлянды, ленты. Угощение должно быть поистине императорским — под стать символу года. Можно подумать о китайской кухне.

Что надеть? Несмотря на то что дракон в новом году зелёный, он предпочитает, чтобы встречали его в одежде золотого и красного оттенков. Чем насыщеннее и ярче они будут, тем лучше. Ткани дорогие: атлас, бархат, шёлк, шифон. Никаких джинсов и тапочек даже дома. Дамам — надеть туфли на высоких каблуках, кавалерам — начистить штиблеты! Нет, правда, позвольте себе хоть раз в году быть шикарными — драконы это любят. А если золотой и красный — не ваш стиль, то озаботьтесь хотя бы аксессуаром нужного цвета.

Что дарить? Принцип тот же: никакой рутины. Никаких носков, духов и перчаток — лучше подарите близкому человеку полёт на воздушном шаре или прогулку по крышам, да что угодно, главное, чтобы запомнилось.

Какие подарки лучше выбрать близким в год Дракона и кому из знаков зодиака по восточному гороскопу больше всего повезёт в наступающем году? Видео © YouTube/ Приметы советы

Интересные факты и приметы

В китайской астрологии год Дракона считается годом Ян, что означает связь с мужской энергией и считается временем действия и напористости. Это контрастирует с годами Инь, которые связаны с женской энергией и считаются более пассивными.

Дракон также связан с Востоком, который считается направлением новых начинаний и новых свершений. Вот почему дракона часто изображают существом, обращённым на восток, головой в сторону восходящего солнца.

Считается, что люди, рождённые в год Дракона, уверены в себе и харизматичны, обладают природной способностью руководить и вдохновлять других.

Каждый год восточного календаря представлен каким-нибудь животным, но дракон среди них — единственное мифологическое существо. А в сочетании со стихией дерева и зелёным цветом может стать неоценимым помощником. Поэтому в 2024 году можно браться за такие дела, к которым вы долгое время даже боялись подступиться. Похоже, можно будет свернуть горы: не упускайте свой шанс.

Авторы Андрей Соколов