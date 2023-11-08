Инопланетные структуры: Внутри Земли нашли гигантские обломки внеземного объекта Сейсмологи давно ощущают в мантии нашей планеты две огромные, плотные и не очень понятные структуры. Как выяснилось, они "выглядят" именно так, как должны были бы "выглядеть" остатки столкновения Земли с неизвестной планетой. 7 ноября, 22:44 Внутри Земли нашли обломки другой планеты. Обложка © Shutterstock

Вот какая картина складывается у геологов по итогам обобщения всех сейсмических данных о том, что собой представляет мантия Земли. Когда сквозь недра планеты проходят ударные волны от землетрясений, то по скорости прохождения тех или иных волн судят в том числе о плотности того вещества, через которое они идут. Учёным удалось обнаружить, что под Африкой и Тихим океаном прослеживаются гигантские бесформенные "куски" вещества, которое чуть плотнее окружающей мантии. Они как бы налипли на земное ядро и распространились на тысячи километров вширь и на добрую тысячу километров кверху. В общей сложности эти куски составляют лишь несколько процентов от всей мантии, но всё же весьма "ощутимы".

Загадочные более плотные структуры в мантии Земли. Фрагмент видео © Wikipedia / Sanne.cottaar

Есть две основные версии их происхождения. Первая — это "утонувшие" в древние времена литосферные плиты, то есть результат очень интенсивных геологических процессов когда-то на ранних этапах эволюции Земли. И вторая — это обломки другой планеты, которая столкнулась с нашей (тоже в самом начале истории Солнечной системы, примерно 4,5 миллиарда лет назад, если не раньше). Эта версия особенно интересна тем, что она заодно объясняет и происхождение Луны: от такого колоссального удара с земной поверхности выбило достаточно большую массу вещества. Часть этого вещества настолько высоко подбросило, что оно уже обратно не упало, а осталось насовсем в околоземном пространстве, стало вокруг Земли вращаться и постепенно принимать аккуратную сферическую форму, то есть прекрасный облик нашей Луны. Судя по её размерам и массе, учёные полагают, что породившая её таинственная планета должна была быть сопоставима с Марсом. Её "посмертно" назвали Тейей в честь матери богини Луны Селены из античных мифов.

Столкновение Земли с гипотетической планетой, в результате которого образовалась Луна, в представлении художника. Фрагмент видео © Giphy / European Space Agency – ESA

Так вот, недавно учёные решили смоделировать последствия удара о Землю такой гипотетической планеты. Конечно, нашу планету в результате этой аварии сильно бы "раскромсало" — Тейя не только пробила бы земную кору, но и глубоко погрузилась бы в её мантию. И по итогам моделирования вышло, что нижние слои земной мантии вобрали бы в себя порядка десятой части мантии Тейи, эта десятая часть по массе и объёму как раз соответствует двум таинственным структурам в Земле. Более того, учёные рассчитали, что должно было бы происходить дальше. Их вывод: эти обломки другой планеты благодаря своей более высокой плотности так бы и не "растворились", не перемешались с окружающим веществом, а долгие миллиарды лет (то есть вплоть до настоящего момента) сохранялись бы примерно в таком виде, в каком мы и наблюдаем их сейчас под Африкой и Тихим океаном.

Что интересно, другая команда учёных недавно занималась вопросом, почему в мантии Земли так подозрительно много золота, платины и ещё нескольких элементов платиновой группы. По всем расчётам, естественным образом, без всякого внешнего вмешательства их там столько образоваться не может. Поэтому в любом случае предполагается, что эти вещества доставлены на Землю из космоса. Но дело в том, что бомбардировка нашей планеты какими-то мелкими телами, по данным исследования, наблюдаемую ситуацию не очень убедительно объясняет, а вот удар целой планеты объясняет её великолепно.

Авторы Адель Романенкова