Выставка в честь юбилея российской рекламы откроется 11 ноября в центре Москвы

Реклама является не только экономическим, но и социокультурным явлением, а знакомство с лучшими образцами деятельности профессионалов в этой сфере всегда вызывает интерес. Об этом заявил вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, куратор выставки "145 лет рекламе. Культурное наследие". Она будет проходить в ГУМе с 11 по 22 ноября.

"Благодаря развитию технологий мы организуем самое большое погружение в рекламную индустрию и покажем незаслуженно забытые рекламные кейсы. Для офлайн формата мы подготовим несколько супер-сюрпризов. Один из них — фонтан Генриха Брокара. Мы точно отошли от простой демонстрации плакатов и готовим что-то по-настоящему живое и интерактивное!", — сказал Евстафьев.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков в свою очередь добавил, что одна из ключевых задач Ассоциации — популяризация рекламы. Однако, по его словам, также важно не забывать про культурный код. Помимо АКАР, организаторами проекта являются и НКО "Музей Рекламы".