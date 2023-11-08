Выставка в честь юбилея российской рекламы откроется 11 ноября в центре Москвы
Вице-президент АКАР Евстафьев: Выставка в ГУМе покажет забытые рекламные кейсы
Реклама является не только экономическим, но и социокультурным явлением, а знакомство с лучшими образцами деятельности профессионалов в этой сфере всегда вызывает интерес. Об этом заявил вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, куратор выставки "145 лет рекламе. Культурное наследие". Она будет проходить в ГУМе с 11 по 22 ноября.
"Благодаря развитию технологий мы организуем самое большое погружение в рекламную индустрию и покажем незаслуженно забытые рекламные кейсы. Для офлайн формата мы подготовим несколько супер-сюрпризов. Один из них — фонтан Генриха Брокара. Мы точно отошли от простой демонстрации плакатов и готовим что-то по-настоящему живое и интерактивное!", — сказал Евстафьев.
Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков в свою очередь добавил, что одна из ключевых задач Ассоциации — популяризация рекламы. Однако, по его словам, также важно не забывать про культурный код. Помимо АКАР, организаторами проекта являются и НКО "Музей Рекламы".
"Мастерство диктора, первые Каннские Львы, первая в России социальная реклама — этих историй никогда бы не было без лучших экспертов отрасли, которые с удовольствием раскроют секреты своего творчества. Таких экспертных кейсов в зале аудиального и киноискусства — 15. Это более 45 минут непрерывного уникального контента!", — отметили там.
Ранее Лайф писал о другом грандиозном событии, которое недавно стартовало в Москве. На ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. К 7 ноября её посетило около 450 тысяч жителей и гостей города.
ТАСС / Евгений Стукалин