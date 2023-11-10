Месяц бухгалтеров: почему бухгалтерия отмечает профессиональный праздник весь ноябрь

День бухгалтера — праздник, который отмечают все специалисты, занимающиеся отчётной детальностью в организациях. Когда этот праздник отмечают, почему у него несколько дат и какие существуют традиции у данного торжества — подробнее читайте на Life.ru.

Организации, большинству из которых приходится так или иначе заниматься платежами, обязаны уплачивать налоги. Ведение отчётной документации предприятий регулируется законодательством той или иной страны. Эти отчёты должны быть предоставлены в установленные сроки контролирующим органам. Специалисты, которые занимаются данной деятельностью, тоже имеют свой праздник — День бухгалтера. Давайте же разберёмся, когда этот праздник отмечают у нас в стране и во всём мире в целом и почему с его датой такая неразбериха.

Когда отмечают День бухгалтера

У Дня бухгалтера, вообще-то, даже не одна дата.



Во-первых, каждый год 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), также известный как Международный день бухгалтера. Этот день был выбран в связи с публикацией труда Луки Пачоли "Всё об арифметике, геометрии и пропорции" в Венеции 10 ноября 1494 года. Одна из частей этой книги содержала информацию о счетах бухгалтерии, и Пачоли был назван "отцом бухгалтерии".

Во-вторых, 21 ноября в России отмечают свой День бухгалтера. На официальном уровне этот праздник пока не закреплён. Обращения к президенту России с просьбой об установлении профессионального праздника ещё не получили ответа. Дата этого события имеет символическое значение. Она связана с публикацией закона "О бухгалтерском учёте" 21 ноября 1996 года.



Также достаточно давно День московского бухгалтера отмечается 16 ноября, а ещё есть информация о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября в связи с публикацией Федерального закона "О бухгалтерском учёте" 1996 года.

В общем, всё довольно запутанно, хотя на бухгалтеров это непохоже.