Месяц бухгалтеров: почему бухгалтерия отмечает профессиональный праздник весь ноябрь
День бухгалтера — праздник, который отмечают все специалисты, занимающиеся отчётной детальностью в организациях. Когда этот праздник отмечают, почему у него несколько дат и какие существуют традиции у данного торжества — подробнее читайте на Life.ru.
10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии, но это не единственный профессиональный праздник бухгалтеров. Фото © pressfoto / freepik.com
Организации, большинству из которых приходится так или иначе заниматься платежами, обязаны уплачивать налоги. Ведение отчётной документации предприятий регулируется законодательством той или иной страны. Эти отчёты должны быть предоставлены в установленные сроки контролирующим органам. Специалисты, которые занимаются данной деятельностью, тоже имеют свой праздник — День бухгалтера.
Давайте же разберёмся, когда этот праздник отмечают у нас в стране и во всём мире в целом и почему с его датой такая неразбериха.
Бухгалтер Юлия Кускова отвечает на глупые вопросы о налогах, ответственности и внезапных проверках. Видео © YouTube / ЖИЗА / 10 глупых вопросов БУХГАЛТЕРУ
Когда отмечают День бухгалтера
У Дня бухгалтера, вообще-то, даже не одна дата.
Во-первых, каждый год 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), также известный как Международный день бухгалтера. Этот день был выбран в связи с публикацией труда Луки Пачоли "Всё об арифметике, геометрии и пропорции" в Венеции 10 ноября 1494 года. Одна из частей этой книги содержала информацию о счетах бухгалтерии, и Пачоли был назван "отцом бухгалтерии".
Во-вторых, 21 ноября в России отмечают свой День бухгалтера. На официальном уровне этот праздник пока не закреплён. Обращения к президенту России с просьбой об установлении профессионального праздника ещё не получили ответа. Дата этого события имеет символическое значение. Она связана с публикацией закона "О бухгалтерском учёте" 21 ноября 1996 года.
Также достаточно давно День московского бухгалтера отмечается 16 ноября, а ещё есть информация о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября в связи с публикацией Федерального закона "О бухгалтерском учёте" 1996 года.
В общем, всё довольно запутанно, хотя на бухгалтеров это непохоже.
Интересные факты о профессии
Подобрали для вас пять интересных фактов о профессии бухгалтера.
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- Герб бухгалтеров. На гербе изображены три фигуры: солнце, весы и кривая Бернулли. Расшифровывается это так: бухгалтерия, подобно солнцу, освещает хозяйственную деятельность, весы являются олицетворением баланса, а кривая Бернулли говорит, что бухгалтерия будет существовать вечно. Девиз герба: "Наука, совесть, независимость".
- Начало бухгалтерии было положено ещё во времена неандертальцев. Древние люди уже тогда вели счета, делали записки на скалах, корнях, завязывали узлы на верёвке. Позже для этого стали использовать папирус, глиняные таблички и бумагу.
- Первый официальный бухгалтер в мире. До XV века были бухгалтеры, называющиеся писцами. Но в 1498 году по приказу императора Священной Римской империи был назначен первый в мире бухгалтер Христофор Штехер, который до этого работал делопроизводителем в счётной палате.
- Первая ставка налога на доход была известна в Библии. В Пятикнижии Моисея сказано: "...и всякая десятина на земле из семени земли, из плодов дерева принадлежит Господу".
- Женщины на самом деле сильный пол. 86% сотрудников бухгалтерий составляют женщины. Они готовы принимать на себя все риски профессии, соблюдать организованность, точность, ответственность, внимательность в ведении своей работы.
Традиции праздника
Накануне Дня бухгалтера у нас в стране проводятся образовательные курсы и семинары, на которых обсуждаются вопросы, связанные с учётом и оформлением документации.
Сам праздник обычно сопровождается проведением корпоративов в компаниях. Руководители выражают благодарность бухгалтерам за их труд, вручают им почётные награды и дипломы.