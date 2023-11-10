Роскомнадзор может заблокировать ещё 51 VPN-сервис

В России предложили заблокировать более 50 VPN-сервисов, с помощью которых можно получить доступ к ресурсам, запрещённым на территории нашей страны. С такой просьбой в Роскомнадзор обратился зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин.

"Прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам", — приводит РИА "Новости" текст обращения.

Вместе с тем сенатор напомнил о проверках, которые уже провели российские магазины приложений и исключили некоторые VPN-сервисы, предоставляющие пользователям доступ к запрещённым в РФ иностранным социальным сетям Facebook* и Instagram*. При этом он обратил внимание, что список из 51 VPN-сервиса, среди которых много популярных, "на данный момент доступен к пользованию".

Напомним, ранее директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев рассказывал, что с 2021 года в России удалось заблокировать 167 вредоносных VPN-сервисов и 84 приложения, а также более 590 тысяч информационных ресурсов с 2020 года.