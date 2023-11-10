Мобильный оператор обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет‑магазинах 10 ноября, 11:25 Обложка © Shutterstock

Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11‑го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уик-энд ноября — на "чёрную пятницу". В распродажах участвуют тысячи офлайн- и онлайн-магазинов по всей стране.

На Всемирный день шопинга и "чёрную пятницу" МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десяти крупных торговых платформах: OZON, Wildberries, Lamoda, "Яндекс.Маркет", "Сбермаркет", "Авито", "Юла", Taobao, AliExpress, KazanExpress.

Как сообщило агентство "Прайм", опция будет работать 11, 24, 25 и 26 ноября в рамках ноябрьской распродажи. Услуга подключится автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета.

В компании отметили, что мобильный трафик на сетях оператора в период распродаж возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь.

Авторы Валерия Мишина