7 диких способов лечения на Руси, которые вовсю использовали знахари
Что лечили высушенными пчелиными матками? И чем таким отвратительным отпугивали болезнь? Не знаете? А русские крестьяне знали. Приготовьтесь окунуться в дикие лайфхаки предков.
Испокон веков у славян практиковалась народная медицина, использовавшая опыт предков. За помощью обращались к знахарям, ведунам, ведьмам, которые были посредниками между болеющим и природными силами. Как и все язычники, славяне верили, что сверхъестественные силы могут исцелить их. Но были и другие методы лечения.
1. Кирпичное масло от ушибов
Как лечились на Руси крестьяне — ванны из навоза, лягушки и сера. Фото © Shutterstock
Кирпич для приготовления чудо-средства брали из печной кладки, причём обязательно из задней стенки. Для русского народа печь была всегда чем-то мистическим и родным, поэтому люди очень верили в её исцеляющую силу. "Кирпичное масло", по мнению знахарей, помогало при переломах и ушибах. Камень толкли до порошкообразного состояния, затем добавляли растительное масло и доводили до кипения. Потом тёплую смесь клали на ткань и оборачивали повреждённое место.
2. Капуста от бессонницы
Нашлось необычное применение и для капусты — отвар из неё призван был победить похмелье и бессонницу: "Капуста варёная с семенем капустным сладостна, сон наводит и в питии приятна — никакой человек в тот день не напьётся пьяным".
3. Травы из земли-матушки от всех недугов
Люди Руси зачастую лечились травяными настоями: ромашка, мята, полынь, петрушка. Фото © Shutterstock
Первое место среди болезней, от которых страдали наши предки, занимала головная боль. Помимо неё, на Руси люди часто мучились лихорадкой, болели простудами, страдали от кашля и глазных заболеваний. Самым популярным народным способом излечения долгое время оставались травяные настои. Для преодоления меланхолии и мигрени пили мятный и ромашковый отвары, болезни желудка пытались исцелить с помощью полыни и петрушки. В XVII веке выращивание и правильное использование лекарственных трав и вовсе превратилось в дело государственной важности.
4. Пчелиная матка от бешенства
На случай, если кто-то был укушен бешеной собакой, добывалась пчелиная матка, сушилась и измельчалась в порошок. Половина этого была, чтобы съесть, а другую половину наносили на укус.
5. Лягушки и сера в качестве противоядия
Какой была народная медицина в Древней Руси? Фото © Shutterstock
В случае укуса ядовитой змеёй поражённая область должна была быть смазана ушной серой, а всё тело следовало покрыть свежей смолой. Другим лекарством были живые лягушки, которых нужно было прикладывать к укусу.
6. Экскременты животных от болезни дёсен
Для лечения людей знахари также применяли экскременты животных. Помётом воробья прижигали бородавки и избавлялись от других кожных недугов. Коровьим навозом лечили больные зубы и дёсны. Особенно часто применяли навозные ванны от простуды. До наших дней дошли воспоминания одного из врачей того времени: "В большую бочку сыпали овсяную мякину, помёт лошади и соль. Затем нагревали воду, выливали в бочку и сажали туда часа на три больного человека, накрыв его сверху веретьем. После процедуры простуженного клали на печь, укрывали и поили стручковой настойкой". Опасней всего эта процедура была для детей, которые часто не выдерживали перегрева и умирали.
7. Что-то от покойника
Чем лечились на Руси? Фото © Shutterstock
Вера в болезни как злых духов заставляла крестьян также полагать, что эти духи могут быть отпугнуты и изгнаны чем-то действительно отвратительным. Именно поэтому в качестве лекарств и методов использовались самые нечистые и отвратительные вещи от мёртвых людей или животных.
Этнограф из Псковской области писал, как крестьянин использовал части мёртвой коровы, чтобы исцелить себя. Он был болен чахоткой. Следуя совету колдуньи-знахарки, он покрыл своё тело шкурой от недавно умершей коровы и едва мог дышать, пока колдунья произносила заклинания над ним.
Крестьяне даже верили, что почва, взятая из могилы, может иметь целебные свойства. Для излечения лихорадки "могильную почву" нужно было добывать тайно, чтобы никто не видел. Затем её клали в тканевый пакет и вешали на шею больного.
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