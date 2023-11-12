7 диких способов лечения на Руси, которые вовсю использовали знахари

Испокон веков у славян практиковалась народная медицина, использовавшая опыт предков. За помощью обращались к знахарям, ведунам, ведьмам, которые были посредниками между болеющим и природными силами. Как и все язычники, славяне верили, что сверхъестественные силы могут исцелить их. Но были и другие методы лечения.

1. Кирпичное масло от ушибов

Как лечились на Руси крестьяне — ванны из навоза, лягушки и сера. Фото © Shutterstock

Кирпич для приготовления чудо-средства брали из печной кладки, причём обязательно из задней стенки. Для русского народа печь была всегда чем-то мистическим и родным, поэтому люди очень верили в её исцеляющую силу. "Кирпичное масло", по мнению знахарей, помогало при переломах и ушибах. Камень толкли до порошкообразного состояния, затем добавляли растительное масло и доводили до кипения. Потом тёплую смесь клали на ткань и оборачивали повреждённое место.

2. Капуста от бессонницы

​​Нашлось необычное применение и для капусты — отвар из неё призван был победить похмелье и бессонницу: "Капуста варёная с семенем капустным сладостна, сон наводит и в питии приятна — никакой человек в тот день не напьётся пьяным".

3. Травы из земли-матушки от всех недугов

Люди Руси зачастую лечились травяными настоями: ромашка, мята, полынь, петрушка. Фото © Shutterstock

Первое место среди болезней, от которых страдали наши предки, занимала головная боль. Помимо неё, на Руси люди часто мучились лихорадкой, болели простудами, страдали от кашля и глазных заболеваний. Самым популярным народным способом излечения долгое время оставались травяные настои. Для преодоления меланхолии и мигрени пили мятный и ромашковый отвары, болезни желудка пытались исцелить с помощью полыни и петрушки. В XVII веке выращивание и правильное использование лекарственных трав и вовсе превратилось в дело государственной важности.

4. Пчелиная матка от бешенства

На случай, если кто-то был укушен бешеной собакой, добывалась пчелиная матка, сушилась и измельчалась в порошок. Половина этого была, чтобы съесть, а другую половину наносили на укус.

5. Лягушки и сера в качестве противоядия

Какой была народная медицина в Древней Руси? Фото © Shutterstock

В случае укуса ядовитой змеёй поражённая область должна была быть смазана ушной серой, а всё тело следовало покрыть свежей смолой. Другим лекарством были живые лягушки, которых нужно было прикладывать к укусу.

6. Экскременты животных от болезни дёсен

Для лечения людей знахари также применяли экскременты животных. Помётом воробья прижигали бородавки и избавлялись от других кожных недугов. Коровьим навозом лечили больные зубы и дёсны. Особенно часто применяли навозные ванны от простуды. До наших дней дошли воспоминания одного из врачей того времени: "В большую бочку сыпали овсяную мякину, помёт лошади и соль. Затем нагревали воду, выливали в бочку и сажали туда часа на три больного человека, накрыв его сверху веретьем. После процедуры простуженного клали на печь, укрывали и поили стручковой настойкой". Опасней всего эта процедура была для детей, которые часто не выдерживали перегрева и умирали.

7. Что-то от покойника

Чем лечились на Руси? Фото © Shutterstock

Вера в болезни как злых духов заставляла крестьян также полагать, что эти духи могут быть отпугнуты и изгнаны чем-то действительно отвратительным. Именно поэтому в качестве лекарств и методов использовались самые нечистые и отвратительные вещи от мёртвых людей или животных.

Этнограф из Псковской области писал, как крестьянин использовал части мёртвой коровы, чтобы исцелить себя. Он был болен чахоткой. Следуя совету колдуньи-знахарки, он покрыл своё тело шкурой от недавно умершей коровы и едва мог дышать, пока колдунья произносила заклинания над ним.