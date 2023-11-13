6 признаков мужчины, с которым ни в коем случае нельзя заводить детей

Семья — система сложная. Важно не только найти мужчину, который будет любить и заботиться о вас, но и обеспечивать подходящую среду для роста и развития вашего ребёнка. Ниже мы рассмотрим 6 признаков мужчины, которые свидетельствуют о том, что из него получится отвратительный отец.

Он жадный

Какой уровень интеллекта нужен будущему отцу? Фото © Shutterstock

Жадность — одно из самых непривлекательных качеств для мужчины, особенно если речь идёт о семье и детях. Мужчине нужно быть не только способным обеспечить своего ребёнка, но и быть готовым на это. Без постоянных напоминаний со стороны супруги. Если мужчина слишком заинтересован в своих собственных потребностях и не проявляет желания делиться и заботиться о своей семье, это, мягко говоря, негативно отражается на его отцовских способностях.

Он не любит животных

Любовь к животным — такой показатель эмпатии и заботы, который тоже крайне важен для будущего отца. Если мужчина не умеет заботиться о животных, то, будьте уверены, помощи в уходе за ребёнком от него вы тоже не дождётесь. Питомцы — это своего рода тренировка перед появлением детей, и если мужчина в этом себя не проявляет… то несколько раз подумайте, прежде чем беременеть от него.

Он слишком эмоциональный

Признаки отвратительного отца: как их распознать? Фото © Shutterstock

Эмоциональная стабильность — важная характеристика для отца. Если мужчина не в состоянии контролировать свои эмоции, то о чём мы вообще говорим? Отцовство — один из самых сложных периодов в жизни, и, не держа себя под контролем, можно испортить психику не только себе, но и всем вокруг. Самое страшное — своему ребёнку. Дети нуждаются в стабильности и предсказуемости, поэтому мужчина, не способный контролировать свои эмоции, — отвратительный вариант на роль отца ваших детей.

Он не помогает вам по дому

Равноправное распределение домашних обязанностей — одно из важнейших условий успешной организации семьи. Если мужчина не помогает вам по дому, то, тут к гадалке не ходи, все хлопоты по уходу за малышом тоже лягут на ваши плечи. Оно вам надо? Вот поэтому, прежде чем заводить совместных детей, нужно хотя бы пару лет пожить вместе. За это время много чего интересного всплывёт…

У него низкий уровень интеллекта

6 характеристик мужчин, которым нельзя заводить детей. Фото © Shutterstock

Довольно очевидный момент — мало кто бы пожелал своему ребёнку тупого батю. Это и правда ужасный расклад. При, скажем так, сниженных когнитивных функциях отец вряд ли сможет обеспечить достойное детство и образование своему чаду. Это ладно — эти задачи в теории можно взять на себя. Но глупый мужчина — это ещё один ребёнок в семье. Поверьте, даже самый мужественный красавчик будет вас бесить уже через считаные месяцы такой жизни.

Он тяжёлый на подъём

Родительство требует множества усилий и энергии. Если мужчина не проявляет инициативы и его постоянно нужно заставлять что-то делать, хорошим отцом он не будет. Представьте — следующие два десятка лет вам придётся полностью управлять семьёй в одиночку, при том что всё вокруг сопротивляется. Муж должен быть вашим помощником в этом деле, а не очередным препятствием. Воспитание требует постоянного внимания, заботы и участия, и отец должен быть готов к этим вызовам. Ну и, если что, на ребёнке это тоже негативно скажется.