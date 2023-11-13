5 установок из детства, которые не дают расслабиться в спальне

Отношение человека к сексу формируется ещё в детстве под влиянием среды, в которой он воспитывался и вырос. В некоторых религиях секс рассматривается как грех, поэтому обсуждение темы интимных удовольствий сурово порицается обществом. В странах с консервативными взглядами чувства и желания женщины вовсе не считаются заслуживающими внимания. Негативное отношение к проявлению сексуальности может исходить из семьи. Часто так происходит, что мать девочки сама не испытывала сексуального наслаждения или, ещё хуже, переживала насилие или испытывала боль и дискомфорт при половом акте. Свои представления и убеждения она внушает и дочери.

Практика показывает, что сотни девушек стесняются открыто говорить о своих желаниях и потребностях из-за ограничений в голове. Мы рассмотрели самые распространённые установки, которые мешают раскрепоститься в спальне и начать получать удовольствие от интимной жизни.

Установка № 1: "Секс — это грязно"

Секс — это стыдно и безнравственно: ложные убеждения и травмы в интимной жизни. Фото © Shutterstock

Да и вообще, сексом только девушки с низкой социальной ответственностью занимаются. Родители всячески табуируют интимную жизнь. Когда секс воспринимается как что-то грязное и не подобающее воспитанной девушке, вряд ли ты захочешь открыто говорить о нём и тем более предлагать партнёру пикантные развлечения. На деле в обществе секс уже давно воспринимают как естественную потребность каждого человека. Пора избавляться от негативного шлейфа.

Установка № 2: "Главное, чтобы было хорошо ему"

Эта установка из патриархального общества, которую можно услышать от людей старшего поколения. Мол, лежи, терпи, пока он не кончит. Женщине для продолжения рода оргазмы ни к чему! Однако заниматься сексом, лишь бы мужчине было приятно, — не самое лучшее решение. Запомните, в сексе, как и в жизни, вы не должны быть удобной. Это, конечно, не значит, что нужно заботиться только о себе, но, если сексуальная энергия будет уходить исключительно на то, чтобы не разочаровать партнёра, вы не оставите себе возможности действительно насладиться сексом. Чем чаще вы будете забывать о своём удовольствии, тем реже станет возникать желание заниматься сексом. Так что не бойтесь говорить о своих желаниях партнёру — ваши старания будут вознаграждены.

Установка № 3: "Секс только для красивых"

Не можете расслабиться во время секса? Возможно, дело в том, что вы слишком сильно зациклились на своих недостатках. Фото © Shutterstock

Женщина с низкой самооценкой критично относится к себе, на фоне чего возникает целый ряд комплексов. Собственная внешность кажется ей непривлекательной. Она настороженно ожидает, как партнёр отнесётся к её недостаткам, и это мешает расслабиться, испытать оргазм. На самом деле то, что вы считаете своими недостатками, для партнёра может не иметь значения или вовсе расцениваться как достоинство. Сексом могут заниматься абсолютно все, независимо от того, ваши параметры 90–60–90 или 200–100–200! Позвольте себе получить удовольствие.

Установка № 4: "Хорошая девушка должна быть скромной"

А ещё идеальной женой и мамой. С детства женщинам внушают, что гордыня им не к лицу, мужу перечить нельзя, а дома всегда должна быть кристальная чистота. А что, если это не так? Поставьте под сомнение слова и избавьтесь от ограничений. Никто не подумает, что вы гулящая женщина, если предложите мужу поиграть в эротические игры, особенно когда на рынке огромное количество вариантов для интимных развлечений. И помните: вы никому ничего не должны.

Установка № 5: "Партнёру нельзя отказывать в интимной близости"

Как побороть стеснительность во время секса и получить максимум удовольствия? Фото © Shutterstock

Многие считают, что супружеский долг — залог успешной семейной жизни. Но на самом деле заниматься сексом через силу противопоказано. У каждого бывают дни, когда "нет ресурса" и настроения для интимных развлечений. Сказать партнёру "нет" — нормально. У супружеской пары должен быть диалог, где имеют место взаимные уступки, а не обязанности и долг. Лучше перенести секс на следующий вечер и заниматься им с удовольствием, нежели терпеть и, стиснув зубы, ждать окончания процесса.