6 зарубежных примет и суеверий, которые ставят россиян в тупик

Думаете, приметы — это исключительно русская "фишка"? Как бы не так! Далеко не только в России верят в предзнаменования. Причём на Западе есть ещё более экзотические суеверия. Собрали для вас наиболее интересные и странные примеры из самых разных культур народов мира.

1. Запрет на выбрасывание осколков в Дании

Какие необычные традиции помогают людям привлекать удачу? Фото © Shutterstock

Если в течение года чашка, тарелка или миска разобьются, их осколки ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорное ведро! По крайней мере, так считают в Дании. Вместо этого их следует бережно сохранить аж до конца декабря, даже если до него ещё много времени. В новогоднюю ночь мусор из осколков стоит выбросить на крыльцо дома друзей, что привлечёт к ним удачу. Чем больше куча, тем удачливее будет новый год!

2. Чистый туалет на удачу в Японии

В Японии считается, что удачу приносит содержание туалета в чистоте. Возможно, эта идея пришла из дзен-буддизма и фэншуй, где очищение — один из самых значимых ритуалов. Также, согласно фэншуй, туалет управляется водной стихией, которая ассоциируется с изобилием и достатком, именно поэтому так важно содержать туалет в чистоте. Эта традиция существует в Японии уже много-много лет.

3. Вороны Тауэра в Англии

Загадочные обычаи и верования: 6 примеров из разных стран. Фото © Wikipedia / Colin

Британское суеверие гласит, что власть королевской семьи покоится не на многовековых традициях, не на авторитете королей и даже не на обаянии герцогини Кембриджской, а на стае воронов. Пернатые живут в лондонском Тауэре уже почти 400 лет и приносят удачу королевскому дому, да и всей нации. За ними следит специальный смотритель. Считается, что, если вороны улетят, Британия падёт, поэтому им подрезают перья на одном крыле (это не больно).

4. Неудачливые бананы во Вьетнаме

Если у вьетнамца запланированы очень важное дело или экзамен, то ему ни в коем случае нельзя есть бананы перед этим. Всё дело в том, что банановая кожура довольно скользкая, а во вьетнамском языке глагол "поскользнуться" — это то же самое, что и "потерпеть неудачу".

5. Несчастливый комплимент в Греции

Суеверия и приметы: 6 зарубежных традиций, которые ставят в тупик. Фото © Shutterstock

Граждане этого тёплого государства привыкли настороженно относиться к комплиментам. Всё потому, что на этой земле они приравниваются к сглазу. Поразительно, но греки верят в эту чудную примету и даже пытаются защищаться, беря с собой из дома вещь бирюзового цвета. Считается, что этот оттенок оберегает человека от негативного влияния.

6. Хлеб — символ смерти во Франции

Во Франции у батона две стороны — "хорошая" (выпуклая) и "плохая" (плоская). Класть хлеб плоской стороной вверх — к несчастью и даже смерти кого-то из близких. Класть хлеб нужно хорошей стороной вверх, или в дом придёт зло, считают французы. Непонятно, так ли это на самом деле, но на всякий случай все кладут хлебушек правильно.